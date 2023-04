La Bouquinerie solidaire de passage à Redu

” L’objectif de l’association, créée en 2011, est double, d’une part, rendre la lecture accessible à tous, d’autre part, financer un magazine destiné à donner le goût de la lecture aux plus jeunes, explique le Virtonais. Au fil des années, les livres se sont accumulés dans ma bouquinerie à Virton. Elle en compte à présent 100 000. La participation à la Fête du livre me permet de vendre, certes, mais aussi et surtout d’expliquer la philosophie de la démarche.”

L’ASBL soutient, par ailleurs, des groupes scolaires et même des citoyens en difficulté. “Pendant la période Covid, nous avons soutenu financièrement deux indépendants dans le besoin, poursuit-il. Après les inondations de la mi-juillet 2021, nous avons offert des nouveaux livres à l’école de Fraipont et offert des repas à des habitants de Trooz.”

Au fil des ans, donner le goût de la lecture au plus jeunes s’avère de plus en plus compliqué. “Beaucoup de jeunes, accros à leur smartphone et à leur tablette, s’intéressent aux bandes dessinées et aux Mangas, pas vraiment aux livres. Le texte doit être accompagné d’images pour susciter l’intérêt. Cette année, j’ai constaté en installant mon stand que j’étais entouré de vendeurs de bandes dessinées. La Fête du livre devient un salon de la BD.”

Claudine Thauvoye a présenté son premier roman. ©N.L.

Les bouquinistes redusiens avaient été rejoints par 48 exposants extérieurs et plusieurs auteurs en dédicace. Parmi ceux-ci, Claudine Thauvoye. La Jurbisienne présentait son premier roman “99 roses rouges-Coralie”. “Cette histoire a grandi en moi avant que je ne la couche sur papier, souligne l’autrice. À l’époque, en 2017, j’étais toujours enseignante, en promotion sociale. J’ai décidé de me passer de la télé, le soir, et de me mettre à écrire. La recherche d’un éditeur n’a pas été simple. Mon roman comptait 700 pages : l’éditeur m’a suggéré de le scinder en deux. Le premier tome, qui se termine par une fin ouverte, a été publié aux éditions Vérone, cinq ans plus tard, en 2022.”

L’Office du tourisme, coorganisateur des festivités, avec l’ASBL Redu Initiatives, présidée par Bernard Copet, dresse un bon bilan de l’édition 2023 qui, cette année, coïncidait avec le petit marché de Redu, ses produits du terroir et son artisanat régional. Une édition classique avant les 40 ans en 2024. Un quarantième anniversaire qui sera marqué par plusieurs nouveautés.