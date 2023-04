Mariés au premier regard: la Marchoise Nathalie pas vraiment séduite au premier regard lors d'"un mariage bien réel!"

Pour Nathalie, Marchoise de 47 ans, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a semblé beaucoup moins enthousiaste que son mari, Michel, lors du mariage.

Un ressenti qu’elle développe avec nous en plusieurs arguments. "J’avais besoin d’un homme protecteur, qui dégage du charisme, sur lequel je peux m’appuyer, et c’est vrai qu’au moment où je l’ai vu pour la première fois, je n’ai pas du tout ressenti ça ", commence-t-elle.

Nathalie: "Les experts n’ont pas respecté mes critères d’âge"

"En fait, quand j’ai vu Michel, je me suis dit:"mais mon Dieu, ils n’ont pas respecté les critères d’âge". J’avais demandé 5 ans de marge, donc un homme entre 42 et 52 ans, et Michel en a 55, poursuit Nathalie, sa corpulence bien mince accentuait ses traits, et j’ai vu quelqu’un de bien plus vieux que les personnes que j’aurais pu fréquenter. Après, je me suis également dit que si ça n’avait pas matché avec ce genre d’homme auparavant, qu’il fallait que je creuse plus loin ".

Durant la suite des festivités, on a senti la Marchoise beaucoup moins tactile que son mari. Elle explique que certains comportements de Michel l’ont mise mal à l’aise. "Lors de la séance photos, quelque chose qui me gênait beaucoup, c’est qu’il regardait le photographe et qu’il n’arrêtait pas de lui dire, "elle est belle ma femme hein ! Elle est belle !", et ça me mettait mal à l’aise, car on venait à peine de se rencontrer", nous confie-t-elle.

Quoi qu’il en soit, le tout n’a pas freiné Nathalie, qui souhaite laisser une chance à Michel. "Quand je repense à cette journée, je suis remplie d’espoir, j’ai envie d’apprendre à le connaître, et donc je ne pars pas du tout défaitiste ", conclut-elle.

Michel: "Je n’ai aucun regret sur ma soirée et mon attitude"

Michel, quant à lui, paraissait plus à l’aise et plus tactile avec Nathalie, une attitude qu’il trouvait propice à une journée de mariage. "Quand j’y repense, c’est normal pour moi de faire des compliments, si je le fais c’est que je suis sincère. Si sa robe est belle, c’est normal de lui dire. On n’allait pas non plus coucher ensemble le premier soir ", ironise-t-il.

"Franchement pour moi, c’était normal de lui donner la main, de se toucher un peu, je n’ai aucun regret sur ma soirée et mon attitude", nous a confié le marié.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas été vexé par les questions de sa femme sur son âge. "Je préfère quelqu’un de direct qui va dire les choses, ça ne m’a pas posé de problème. Dans l’ensemble, cette journée reste un bon souvenir, et je n’ai aucun regret car je suis resté moi-même ".

Maintenant que Nathalie et Michel sont mariés, reste à savoir s’ils le resteront.

Valérie Lescrenier: "un mariage bien réel !"

Valérie Lescrenier

Pour certains qui douteraient encore de la véracité de l’expérience, les mariages de l’émission ne sont ni truqués, ni instrumentalisés. C’est ce que confirme Valérie Lescrenier, échevine à Marche-en-Famenne ayant marié Michel et Nathalie. "Je marie depuis 2017, j’ai environ une soixantaine de mariages à mon actif, et c’était la première fois que je mariais dans le cadre de cette émission, nous explique-t-elle. À part le surplus de caméras, le mariage de Nathalie et Michel ressemblait à un mariage tout à fait classique. En tant qu’officier de l’État civil, il s’agissait d’un mariage en bonne et due forme, qui tenait la route juridiquement parlant. Il n’y avait donc aucune raison de refuser le mariage"

"Je n’ai reçu aucune consigne ou contrainte de la part de la production, j’ai juste fait mon travail, si ce n’est que contrairement à d’autres mariages, où je salue les invités qui rentrent, j’ai dû entrer la dernière dans la salle de cérémonie", précise l’échevine.

"Répondre à tous les critères reviendrait à cocher un produit de catalogue"

Céline Delfosse ©-NESPROD

Pourquoi les experts n’ont-ils pas respecté le critère d’âge de Nathalie ? Nous avons interrogé Céline Delfosse, coach, psychologue et experte dans l’émission depuis maintenant plusieurs saisons. Elle explique que le match à 100% n’existe pas.

"On le voit dans l’émission, malgré des compatibilités élevées, la compatibilité totale n’existe pas, et heureusement ! Dans ce cas, il n’y aurait pas de surprise, or, ce qui fait qu’une rencontre fonctionne, c’est que l’autre ne correspond pas tout à fait à ce qu’on attend", avance-t-elle.

"Répondre à tous les critères que chaque candidat exige reviendrait à cocher un produit de catalogue, ce qui les priverait de cette surprise. Le couple, c’est à la fois le fait d’être capable de se rejoindre sur ce qui est familier, mais c’est aussi pouvoir être surpris par la différence, savoir s’adapter à l’autre", précise l’experte, avant de poursuivre, "et donc, à l’âge de Nathalie et Michel, que représente réellement une différence d’âge de 8 au lieu de 5 ans ? Sur le plan psychologique, ça ne correspond pas à une différence notable, excluant la compatibilité. Ce n’est pas comme si quelqu’un exigeait de rencontrer un non-fumeur, là on est vraiment sur quelque chose de tangible qui pourrait créer une vraie différence dans la vie de couple. Ici, cette maigre différence d’âge n’avait pas de poids dans la balance ", explique Céline Delfosse.