Plus de 18 000 personnes pour les portes ouvertes au camp roi Albert (vidéo)

De retour après 10 ans, la Journée portes ouvertes de la Brigade motorisée, bien aidée il est vrai, par une météo radieuse pour la période, a connu un énorme succès de foule. Plus de 18 000 personnes se sont littéralement pressées au camp roi Albert en ce dimanche pascal. Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces portes ouvertes, des navettes de bus étaient organisées depuis le parking du WEX et la gare de Marloie.