Une enquête de potentiel sur le transport ferroviaire vers le Luxembourg

La SNCB et les CFL mènent conjointement une enquête de potentiel pour améliorer les liaisons entre la Belgique et le Luxembourg. Dans cette optique, un questionnaire en ligne est ouvert à tous les usagers jusqu’à la fin du mois d’avril. Les frontaliers sont invités à y participer en indiquant leurs habitudes de déplacements. Ecolo Luxembourg y voit l’occasion d’entrevoir de nouvelles liaisons vers le Luxembourg et, pourquoi pas, la ligne Florenville-Virton-Luxembourg.