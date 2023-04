Pénurie de médecins : Neufchâteau lance un plan d’action

La pénurie de médecins touche plus particulièrement les régions rurales. À Neufchâteau, commune située en zone de pénurie grave, il n’y a plus que six médecins généralistes, dont trois ont dépassé l’âge de 60 ans et s’approchent de la retraite. Le collège communal a décidé de mettre en place un plan d’action pour attirer les jeunes médecins.