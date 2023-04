Six mois de prison pour une expédition punitive à Habay

Le 16 août 2020, Jordan Perrad a voulu se faire justice lui-même pour se venger d’un différent avec un autre jeune. Il a sonné à la porte de la maison de la maman de son "ennemi", s’est assuré de l’absence de ce dernier et est entré avec trois autres sbires qui s’étaient dissimulés derrière un mur. Bousculant la dame, ils sont montés dans la chambre de leur victime et en sont redescendus avec des sacs bourrés de tout ce qu’ils avaient pu trouver. Avant de s’enfuir, ils ont menacé la maman de représailles si elle appelait la police et lui ont prisson GSM.

Un seul des quatre membres de l’expédition, Maxonn Lepage, s’est présenté devant le tribunal, accompagné de son avocat Me Marc Kauten. Jordan Perrad faisait défaut et ne pourra dès lors pas bénéficier d’une éventuelle mesure de sursis. Les deux autres se sont fait représenter par leur avocat, Me Maurine Gillet et Me Loïc Richard.

Maxonn Lepage conteste les faits: "J’étais sur place juste pour aider et à la demande de Jordan Perrad qui est un ami, avait-il soutenu. Je ne savais pas pourquoi nous allions là-bas. Je n’ai pas participé au vol. Lorsque les policiers sont venus m’arrêter, j’ai voulu coopérer. Mais ils m’ont directement cogné. Ils m’ont attaché et tiré par les cheveux, par mes dreadlocks. Ils m’ont laissé 48 heures en cellule, alors qu’ils m’avaient blessé. Aujourd’hui, ils renversent les rôles en disant que je les ai agressés et que je me suis rebellé." Le juge a balayé ces arguments: "Il résulte des déclarations des autres prévenus, qu’il connaissait pertinemment bien l’objet de l’expédition punitive, que c’est lui qui a descendu les sacs, et que c’est lui qui a fermé la porte à clé. D’autre part, il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations des policiers."