Améliorer la prise en charge des enfants éloignés de leur famille

Les moyens déployés dans cette structure d’accueil pour donner les meilleurs repères éducatifs et psychologiques à des enfants qui, malgré eux, en ont manqué ont été présentés par le directeur Jean-François Schmit. “En 2022, notre institution a reçu le Godefroid Social. Dans ce contexte, des contacts ont été pris avec Pierre-Yves Dermagne. Nous l’avons invité à venir se rendre compte sur place comment fonctionne un service d’aide à la jeunesse”, a-t-il expliqué.

Par écran interposé, le vice-premier ministre a découvert les messages des enfants consacrés à l’accompagnement indispensable assuré par les éducateurs. “J’ai été ému par les témoignages des jeunes hébergés mais également par la passion et le travail acharné des équipes. Les éducateurs se démènent pour donner à ces jeunes les meilleures bases possibles pour démarrer dans la vie.”

L’occasion, pour le directeur, de rappeler les attentes de l’équipe en matière de personnel. “Actuellement, l’équipe se compose de neuf éducateurs, soit 7,5 équivalents temps plein, a-t-il précisé. Ce n’est pas suffisant pour assurer l’accompagnement et le suivi d’enfants abîmés par la vie. Il faudrait deux équivalents temps plein supplémentaires.”

Les discussions ont également porté sur la crise énergétique. “Les prix du mazout et des pellets ont augmenté considérablement, mais, pour notre institution, la TVA reste fixée à 21 %, a poursuivi le directeur. Nous demandons qu’elle soit ramenée à 6 %. En effet, le surcoût est actuellement très important : il s’élève à 20 000 €.”

Le vice-premier ministre a été attentif à ces demandes. L’institution étant du ressort de la Fédération Wallonie Bruxelles, il a précisé qu’il comptait garder le contact avec sa collègue Valérie Glatigny qui suit également le dossier de près mais aussi avec les acteurs compétents au sein de la FWB.

”Le boulot abattu dans ces institutions est considérable. Tous les enfants éloignés de leur famille ont le droit d’être accompagnés et pris en charge de matière optimale. Il est également urgent de trouver une source de financement pour rénover et isoler les locaux mis à la disposition des enfants”, a-t-il ajouté.

Le bourgmestre de Fauvillers, Nicolas Stilmant, n’était pas présent mais a tenu à souligner l’importance de l’encadrement dans ce type d’institution. “Je comprends la demande de la direction. L’accompagnement de ces enfants au quotidien requiert beaucoup d’énergie et de disponibilité. Les situations sont souvent complexes et un suivi adapté me paraît essentiel.”