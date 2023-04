Le mari violent a frappé son ex-épouse et son ex-beau-père

Le 27 novembre 2020, madame a voulu venir rechercher ses affaires dans l’ancienne maison familiale où monsieur était resté. Enivré et fou furieux, il a plaqué madame au sol après avoir endommagé sa voiture. En désespoir de cause, cette dernière a appelé ses parents qui sont arrivés sur les lieux. Le violent s’en est pris à son ex-beau-père en l’empoignant puis en le projetant au sol et lui assénant moult coups de pied.

"Il m’avait mis son fusil sur la tempe, j’ai cru qu’il allait me tuer", se justifie-t-il. L’enquête a démontré qu’il n’y avait aucune arme sur les lieux, mais que l’alcool aidant, le prévenu avait confondu un fusil avec la canne sur laquelle s’appuyait la victime, handicapée. Victime qui s’est vu accorder dix jours d’arrêt de travail.

Le substitut du procureur du roi, Pierre D’Huart, avait requis quatre mois de prison et 800 € d’amende. Me Valérie Pirson, pour les victimes, avait réclamé plus de 4 000 € de dommages matériels et moraux et d’indemnité de procédure. Me Stéphanie Cremer, de son côté, pour la défense, estimait que les torts étaient partagés et qu’un acquittement s’imposait.

Un acte isolé dans un contexte particulier

La juge Françoise Hertay s’est montrée plus clémente: "Le tribunal prend en considération le caractère désagréable des faits, mais tient compte aussi que le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire et du caractère isolé des faits. Il s’agit vraisemblablement d’un épisode malheureux et isolé dans le parcours du prévenu. Le tribunal retient aussi que les faits se sont déroulés dans un contexte de séparation et que le prévenu avait consommé des boissons alcoolisées, ce qui n’excuse pas son attitude, mais donne un éclairage particulier à celle-ci. Une mesure de suspension apparaît dès lors adéquate."

Il devra payer aux parties civiles une somme de 2 000 € à titre provisionnel sur un montant qui sera défini ultérieurement en fonction des pièces qui seront déposées.