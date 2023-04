Découverte exceptionnelle à Wéris : sept nouveaux menhirs ont été mis au jour

Ces découvertes récentes exceptionnelles sur ce site classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie ont été présentées vendredi par l’agence wallonne du patrimoine aux habitants de Wéris, en présence de la ministre Valérie de Bue, du député René Collin et du bourgmestre de Durbuy, Philippe Bontemps.

”Le lieu-dit Champ de la Longue Pierre s’étend à mi-distance entre deux allées couvertes, explique Christian Frébutte, archéologue à l’agence wallonne du patrimoine. En 2019, un agriculteur a signalé la présence d’une grosse pierre dans son champ. Les fouilles ont permis de mettre au jour sept menhirs à proximité de l’emplacement de huit blocs. Ces pierres dont les poids oscillent entre 1,3 et 9,2 tonnes étaient primitivement dressées dans des fosses et constituaient un alignement d’une trentaine de mètres, dans l’axe de la ligne hypothétique de 5 km entre Oppagne et Heyd où des menhirs ont été retrouvés. Elles ont été basculées dans des tranchées entre le XVIe et le XVIIe siècles.”

L’archéologue ajoute que l’emplacement initial de deux autres menhirs a été découvert en 1984. Ils ont sans doute été déplacés pour des raisons agricoles. Une phase de restauration de l’ensemble de ces monolithes est planifiée par la Ville de Durbuy en collaboration avec les propriétaires, sous la supervision scientifique de l’Agence Wallonne du Patrimoine. Le bourgmestre a précisé que lorsque les menhirs auront été redressés, un parcours ponctué de panneaux didactiques sera aménagé, probablement dans le courant de 2024.

Un second chantier de fouille a débuté mardi sur une autre zone du Champ de la Longue Pierre où Hélène Danthisne, professeure de préhistoire à l’Université de Liège, a exhumé en 1947 un bloc de poudingue identifié à un menhir abattu. Cette zone sera réexaminée sur une surface élargie. “À ce jour, une superficie de 4 hectares et demi a été traitée au géo-radar, précise Christian Frébutte. Cette technologie qui permet d’obtenir une imagerie à haute résolution jusqu’à deux mètres de profondeur a détecté de nombreuses anomalies. Certaines correspondent probablement à des concentrations de monolithes enterrés dans des fosses.”

Le projet de restauration comprend le redressement des monolithes découverts en 1984 et 2019 mais également le réaménagement de l’accès aux sites des deux allées couvertes. “Nous rêvons de découvrir une troisième allée couverte, conclut l’archéologue passionné.