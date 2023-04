Ce prévenu de 51 ans, de la région de Bertrix, vit toujours chez ses parents. La présidente du tribunal correctionnel de Neufchâteau, Carine Thomas, s’étonne que la chambre de ce quinquagénaire soit remplie de "peluches, de jouets d’enfants et de posters d’enfants stars."

"Rien de déviant à cela, mon client est comme un enfant et est resté dans sa chambre d’enfant", répond l’avocat du prévenu, Me Sylvain Danneels.

Ce qui gène plus, c’est quand Anne-Sophie Guilmot, pour le parquet, fait observer que notre homme a détenu beaucoup d’images pédo-pornographiques et que sur internet, il fait des recherches de crèches, d’écoles, de piscines. "Oui, c’est vrai qu’il a encodé des adresses où se trouvent des enfants, il le reconnaît, mais il n’est jamais allé à ces endroits", dit encore son avocat.

"Ce qui m’interpelle, reprend la juge Thomas, c’est que avez déjà fait de la prison et que vous dites avoir peur de la prison. Or, on a fait une perquisition chez vous et on a retrouvé une tablette avec encore des images pédo-pornographiques."

"La tablette était cachée dans le lit, comme un enfant", ajoute la substitut du procureur, A.-S. Guimot.

L’avocat de la défense fait une demande de probation autonome, assortie de plusieurs conditions probatoires.

Jugement le 11 mai.