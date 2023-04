Ils frappent une femme enceinte et défigurent son compagnon à Bouillon

Le 7 juillet 2021, un couple est agressé devant son domicile à Bouillon. L’homme est roué de coups et blessé au visage. Sa compagne enceinte reçoit des coups au niveau du ventre. Une agression qui trouve son origine quelques heures plus tôt lorsque le couple rencontre ses deux agresseurs sur la fête. Des mots sont échangés et il se dit que la victime des coups aurait eu un comportement déplacé envers son ancienne compagne, sœur de l’un des agresseurs.