” La situation est bien connue, indique Stéphane De Mul, député provincial. Une commune wallonne sur deux est en pénurie de généralistes. La situation est plus compliquée encore dans les zones rurales comme la province de Luxembourg. C’est pourquoi, je souhaite rappeler que la Province développe, depuis bientôt dix ans, une réflexion globale sur la problématique et propose plusieurs actions pour tenter d’apporter des solutions positives à l’ensemble de la population. Prendre le problème dans sa globalité me semble être pertinent pour ne pas créer de nouvelles inégalités et concurrences.”

Voici quelques initiatives développées par la Province de Luxembourg :

Bourses à la pratique de groupe

La Province propose un soutien au développement des pratiques de groupe au travers de la bourse provinciale de maximum 5 000 € par projet. Elle accompagne les lauréats par des recherches actives de coaches dans différents domaines (RH, comptabilité, gestion de projets, etc.) pour permettre aux pratiques de groupe de choisir en meilleure connaissance de cause.

À ce jour, 22 bourses d’aide à la pratique de groupe ont été octroyées : en 2016, Epidaure (Bastogne), Bertrix, Etalle, Bouillon, La Roche-en-Ardenne, Médecins de Village (Tintigny), en 2017, Bellevue (Aubange), Florenville, Fauvillers, Centre Médical de Neufchâteau, Saint-Hubert, en 2018, Medarel (Arlon), Bertogne, Saint-Léger, en 2019, Maison Médicale de Marche, Virton, Durbuy, en 2020, Maison Médicale de La-Roche-en-Ardenne, en 2021, Centre médical d’Aye, en 2022, Rendeux et Musson et, enfin, en 2023, Saint-Léger

FILUX

Le fonds FILUX, créé pour la première fois en 2017 et réitéré en 2018, a eu pour objectif de soutenir financièrement les pouvoirs locaux (commune ou CPAS) dans tout investissement réalisé afin de permettre la mise en place concrète de pratique de groupe en médecine générale (maximum 25 000 €).

Dans la mesure où le conseil provincial a arrêté le fonds d’impulsion communal (FIC) dont les matières couvertes sont plus larges, mais intègre les soins de santé, le fonds Filux n’a pas été reconduit depuis 2019.

Formations décentralisées maître de stage

L’un des chemins les plus directs pour attirer de jeunes (futurs) médecins en zone rurale est de les encourager à venir y faire leurs stages lorsqu’ils sont étudiants et leur assistanat une fois leur diplôme de médecine obtenu. Pour accueillir ces derniers, les médecins généralistes doivent impérativement se former de façon continue.

Or, ces formations, organisées par chaque université, se déroulent habituellement à Gembloux, Liège ou Bruxelles. Loin, donc, de la province de Luxembourg. Cette distance n’encourage pas les médecins généralistes à suivre ces modules de formation.

L’objectif lors des premières années était d’augmenter la capacité d’accueil de nouveaux médecins. Objectif atteint puisque la province de Luxembourg a connu le plus gros taux de progression du nombre de maîtres de stage entre 2016 et 2019 (selon le Centre de Coordination francophone pour la formation en médecine générale).

Enquête auprès des médecins généralistes de la province de Luxembourg

La Province de Luxembourg, en collaboration avec les ASBL Santé Ardenne et PMGLD, a mené une enquête, en 2018, afin de réaliser une photographie de la médecine générale. Cette enquête sera reconduite en 2023 afin d’évaluer les progressions et apprécier les éventuels changements de la pratique de la médecine générale sur le territoire. Cette enquête permettra également d’appuyer et d’orienter les actions menées en matière d’attractivité de la médecine générale en province de Luxembourg.

Campagne j’adopte un étudiant

L’objectif est de favoriser la venue d’étudiants en médecine dans les cabinets des généralistes du territoire. La Province de Luxembourg recherche des citoyens, habitant à proximité d’un hôpital ou d’une maison de repos, prêts à accueillir des étudiants durant leur stage (de 1 semaine à 3 mois selon le cursus).

Actions “Bien-être”

Elles encouragent le maintien des médecins dans leur profession et proposent des pistes de solution en cas d’épuisement professionnel.

Une soirée “Happy@work” a été organisée le 31 mars 2022, au cours de laquelle une dizaine de professionnels et experts ont proposé différents outils et solutions sur la thématique de la souffrance au travail. Du 9 au 19 mai 2022, un escape room santé a permis de débattre de la notion de prendre soin de soi et de prévenir des souffrances provoquant l’épuisement professionnel.