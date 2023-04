Un partenariat innovant pour lutter contre les inondations

Ces assises provinciales des cours d’eau ont débouché sur un partenariat innovant entre les différents opérateurs concernés, en l’occurrence, la Province, les Contrats de Rivière et Idélux Eau.

En effet, quand on parle de pluie et d’eau de surface, les compétences sont réparties entre différents acteurs. La Province assure la gestion et l’entretien des cours d’eau de deuxième catégorie. Les Contrats de Rivière ont pour mission de coordonner les actions de leurs partenaires afin de restaurer les rivières en étant attentifs à leurs multiples usages et à la biodiversité. Idélux Eau détient une expertise spécifique en matière de modélisation hydrologique et hydraulique.

Le partenariat s’est concrètement mis en place en juin 2022 pour aider les communes à répondre à l’appel à projets “résilience biodiversité – climat” inscrit dans le Plan de Relance de la Wallonie. Un budget de 19 000 000 d’euros est disponible pour des projets de reméandration de cours d’eau ou de création de zones d’immersion temporaire.

L’approche concertée de la Province, de l’intercommunale et des Contrats de Rivière permet de réduire le temps nécessaire à la préparation, au bénéfice des communes, des projets à soumettre à la Région.

Cette collaboration a débouché sur le dépôt de plusieurs dossiers. Des projets de Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) à Arlon au niveau de l’Hydrion, entre le parc des expositions et l’Adeps, et à Aubange au niveau du Clémarais, ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets d’octobre 2022 et seront financés à 100 % par la Wallonie.

Pour la 2e échéance, le 19 mars dernier, cinq fiches projets concernant les communes de Durbuy, Rendeux, Nassogne, Marche-en-Famenne et Tellin, ont été déposées à la Région. Les partenaires réalisent actuellement plusieurs études de faisabilité qui pourraient déboucher sur de nouveaux projets à soumettre lors de la 3e échéance, le 15 octobre prochain.

La province de Luxembourg compte actuellement sept Zones d’Immersion Temporaire sur son territoire. Les travaux d’aménagement de trois nouvelles zones devraient débuter en mai prochain. Une ZIT est un espace naturel ou aménagé qui réceptionne les eaux de ruissellement ou les eaux de débordement des cours d’eau en cas de fortes pluies. Elle constitue un stockage temporaire qui permet de réguler le débit d’écoulement de l’eau pour éviter les inondations en aval.