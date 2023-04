Les Hottonnais ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer comme il se doit la 8e édition de leur carnaval, après quatre années d’absence, dues à la crise sanitaire de sinistre mémoire. Et peu importe la fine pluie qui s’est invitée dimanche, le soleil était sur tous les visages des spectateurs venus en nombre participer à ce joyeux défilé sur les bords de l’Ourthe.

42 groupes festifs au bord de l’Ourthe

Une quarantaine de groupes venus de la province de Luxembourg, mais aussi d’ailleurs ont mis le feu à ce cortège. Citons, entre autres: les Sangliers d’Arlon, les Déplumés de Nassogne, les Chipies et Majorettes de Bastogne, de nombreux groupes marchois (Nutons, Biessons, Spinets du Gerny, Gozaux, Zibistoukets et Grutchouyoux sur leurs échasses…). Mais encore de nombreux grands princes venus de toute la province: Barvaux, Marche, Houffalize, La Roche, Wellin…. Et parmi tous ces groupes festifs, une dizaine provient désormais de l’entité hottonnaise. Une excellente dynamique s’est mise en place et ils animent désormais le carnaval et la vie associative hottonnaise. Les groupes Hotton’Smar, les Dejantt’ons, les jeunes de Hotton, le comité carnaval, les Estim’Punk, Amblance, la fanfare de Hotton, le centre Henri Dunant et les Hottolfiades n’ont donc pas été les derniers à mettre le feu au cortège.

Et parmi eux, cette année un nouveau groupe: les Réveilleux de Hotton qui le dimanche matin ont réveillé le centre de la localité. Le public a également pu retrouver les six anciens princes et princesses de la localité dont Sarah Ire qui la veille samedi a terminé son règne quasi éternel de quatre ans, en cédant le relais cette année à un couple princier, Julie et Rudy Iers. Dont la devise est: "Le carnaval à Hotton ; à deux, c’est mieux !"