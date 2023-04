Le sentier didactique du Bois de la Fontaine labellisé “Access-I”

Une belle récompense pour ce projet mené en étroite collaboration avec la commune de Tenneville et son syndicat d’Initiative avec le soutien de la Wallonie, du projet Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNP) et de la Loterie Nationale.

Le projet Natur’Accessible vise à aménager des sentiers en pleine nature pour tous publics depuis 2019 dans les 12 parcs naturels wallons.

Aménagements du sol, panneaux ludiques, modules didactiques, aires de repos et de pique-nique,… voilà quelques exemples pour lesquels les bureaux d’études d’Access-I ont transmis des recommandations afin de rendre la nature accessible aux personnes à besoins spécifiques.

Quid du Parc Naturel des Deux Ourthes ? “Le sentier du Bois de la Fontaine propose de découvrir la forêt au travers de panneaux didactiques”, souligne Sébastien Este, chargé de mission au PNDO. Le parcours est une boucle de 900 m. La signalisation est simple et intuitive, il y a une table de pique-nique adaptée dès l’entrée du sentier.”

Des panneaux didactiques adaptés sont présents tout le long de la boucle. Les passerelles sont également équipées de mains courantes. Plusieurs bancs ponctuent l’itinéraire.

De plus, il est également possible de télécharger le contenu des panneaux sous forme de pistes audios (mp3 ou app Cirkwi) ainsi que de se procurer le carnet explicatif en FALC (Facile à Lire et à Comprendre).

Au total, 12 sentiers seront aménagés en zone Natura 2000 dans les parcs naturels wallons. Actuellement, 7 sont déjà finalisés et certifiés par Access-I pour une durée de 3 ans. Venez les découvrir sans attendre !

Pour plus d’infos : www.tennevillepourtous.be