Mariés au Premier Regard à Marche: le divorce entre Nathalie et Michel peut-il encore être évité?

"Michel ne s’est pas intéressé à moi"

Interrogée par nos soins, Nathalie est donc revenue sur ce voyage qu’elle abordait avec enthousiasme. "Quand j’ai vu que c’était la Corse, j’étais très heureuse. Et puis j’avais hâte de découvrir Michel d’une autre façon. Malheureusement, plus le temps passait, plus je me détachais de lui. Pendant trois jours, il n’arrêtait pas de me parler de sa passion pour le VTT. Je lui posais des questions pour apprendre à le connaître, mais il ne posait pas de questions en retour, il ne s’est pas intéressé à qui j’étais", explique Nathalie qui se défend. "Même si j’ai parfois été plus sèche envers lui, je ne parlerai quand même pas d’agressivité. Il ne faut pas oublier que résumer une semaine entière en 20 minutes d’images à la télé est difficile. Même si on a vu que je refusais son aide quelques fois en montagne, ça n’a pas toujours été le cas, au contraire", conclut-elle.

"Je n’avais pas envie de jouer au patron"

Exerçant le métier d’entrepreneur dans le bâtiment, il a été demandé à Michel d’expliquer pourquoi il n’a pas pris un rôle de leader avec Nathalie dès le début. "Je n’avais pas envie de jouer au patron, comme je fais avec mes hommes, je ne voulais pas rejouer le rôle que j’avais dans mon entreprise, étant donné que le mariage et le boulot sont deux choses bien différentes", se justifie-t-il. "Un jour sur la plage, je lui ai dit que le fait d’être froide avec moi n’était pas agréable, mais elle ne s’est jamais adoucie, et je me suis ensuite également refermé comme une coquille. Toutefois, je ne regrette pas cette expérience, si un jour je rencontre quelqu’un, je sais que je serai plus directif maintenant", nous a-t-il confié. Pour connaître le sort de leur mariage, il faudra attendre dimanche.