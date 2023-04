Vacances décalées des francophones : du bonus pour le Center Parcs !

Au Center Parcs à Vielsalm, Damien Wibin, général manager, est ravi de cet allongement de la durée des vacances. “Nous avons très bien travaillé du 3 au 16 avril. Le taux d’occupation s’élevait à 90 %, soit une baisse de 5 % par apport aux vacances de Pâques 2022. Cette légère baisse sera largement compensée par les vacances de printemps des francophones : on affiche déjà presque complet pour la première semaine et le taux de remplissage est déjà très bon pour la suivante. Cette semaine, nous accueillons de nombreux Français et Allemands. Ainsi, nous bénéficions de cinq bonnes semaines, au lieu de trois.”

Le général manager ne cache pas que, dans ce contexte, trouver du personnel a été plus compliqué qu’avant. “Les étudiants des écoles secondaires francophones n’étaient pas disponibles puisqu’ils n’étaient pas en vacances. On les a remplacés par des étudiants des écoles supérieures et universitaires, par des extras et du personnel flexible.”

À Houtopia, l’organisation des activités à proposer aux écoles francophones et aux vacanciers flamands et germanophones, a tenu du casse-tête. “Cette année, l’organisation était rock-and-roll dans le sens où il a fallu jongler avec le public scolaire et les vacanciers, explique la directrice Delphine Didriche. Nous avons ouvert sept jours sur sept et réservé les matinées aux établissements scolaires wallons.”

Reste que, pendant deux semaines, Houtopia a fait le plein de visiteurs. “Les chiffres sont bons mais nous ne pouvons les comparer à ceux des vacances de Pâques 2022. Il est impossible actuellement de dresser un vrai bilan. Il faudra attendre les vacances de printemps des francophones. Au terme de celles-ci, on additionnera la fréquentation des deux périodes de vacances.”

Du côté des maisons du tourisme et des syndicats d’initiative, l’heure n’est pas non plus au bilan. “À Durbuy, ces quinze jours n’ont pas été bons, indique Yves Marie Peter, président du syndicat d’initiative. À l’absence des francophones s’ajoutait une météo maussade. On espère que la fréquentation et la météo seront meilleures en mai.”

À La Roche-en-Ardenne, Sophie Molhan, présidente du syndicat d’initiative, indique que même les Flamands ne se sont pas rendus en masse dans la Cité de Berthe car la météo n’était pas au beau fixe. À Vielsalm, Sylvie Lejeune, directrice de la maison du tourisme de la Haute Ardenne, souligne que la localité tire son épingle du jeu grâce à la présence du Center Parcs. Enfin, à la Maison du tourisme du Pays de Bastogne, Aline Preser compare la fréquentation pendant ces deux semaines à celles des congés de carnaval.