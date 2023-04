Bouillon : Il dit vouloir être armé pour se protéger

En 2007, ses parents ont été victimes d’une agression particulièrement violente à leur domicile situé à Nandrin. Son papa, alors âgé de 62 ans, a été battu à mort par des malfrats qui se sont introduits dans l’habitation en pleine nuit. La maman de Philippe a été grièvement blessée. Les suspects étaient intéressés par un coffre-fort contenant 100 000 euros.

Les auteurs n’ont jamais été arrêtés

Un voisin, alerté par les bruits, s’est présenté au domicile des victimes et a probablement fait fuir les auteurs. Après ces faits, la dame n’a plus jamais vécu de manière autonome. Le couple avait déjà été victime d’une agression alors qu’il habitait dans un village de la région liégeoise. Les auteurs n’ont jamais été arrêtés. À la suite de ce terrible drame, Philippe a pris des cours de tir et possédait un permis de port et de détention d’arme à feu. Mais il détenait une autre arme et des munitions illégalement ! Il s’est montré menaçant et a été dénoncé. Ses armes à feu ont été saisies et il a commencé à menacer les personnes dans le but de récupérer la valeur de l’arme qu’il détenait illégalement !

Entre le 1er janvier et le 15 mai 2021, il a menacé ces personnes. Il possédait un pistolet semi-automatique 9 mm, 49 douilles de calibre 38, 27 cartouches de calibre 357 Magnum, 50 cartouches de calibre 38 et 75 cartouches de 9 mm. Il a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il a également développé une ligne de défense pour le moins étonnante. Il a reconnu la matérialité des faits mais s’est positionné en victime. Lors de l’audience devant le tribunal de Première Instance du Luxembourg, division Neufchâteau, il a fini par admettre les menaces et le harcèlement, mais s’est justifié en disant qu’il voulait le remboursement de l’arme qui lui avait été saisie, considérant que c’était la faute des victimes qui avaient porté plainte. “Les nombreux extraits de messages et de publications sur les réseaux sociaux ne laissent absolument aucun doute tant sur les menaces avec ordre ou condition, précises ou sous-entendues, que sur le harcèlement à l’égard des victimes que le prévenu a commis, notamment par ces moyens”, a relevé le tribunal.

Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience devant la cour d’appel de Liège. Le parquet général s’est dit particulièrement inquiet par le fait qu’il ne s’est pas présenté pour s’expliquer. L’avocate du prévenu a souligné que son client ne s’était plus fait connaître depuis deux ans et qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire. Elle a aussi rappelé que les faits, dont elle a admis qu’ils étaient graves, ont été commis dans un contexte d’une rupture particulièrement difficile. La cour rendra son arrêt en mai prochain.