La route entre Etalle et Habay a dû être fermée : un camion a perdu beaucoup de mazout

En fait, suite à la perte d’un pare-chocs, le réservoir du camion a été éventré. Il a donc perdu énormément de carburant, et ce sur 2 kilomètres, entre la sortie du village d’Etalle et le Truck Center près de l’E 411. Cette portion de route étant énormément fréquentée, la police n’a eu d’autres choix que de la fermer à la circulation, pour permettre aux pompiers de nettoyer la chaussée en toute sécurité et pour éviter tout accident de circulation, le mazout rendant la chaussée extrêmement glissante.

À 17 h 40, la chaussée était toujours fermée. Des déviations ont été mises en place.

Les pompiers ont quitté les lieux vers 20h15. La Commune a placé des panneaux pour signaler que la route risque encore d’être glissante. Prudence donc.