Les policiers rappelleront leurs revendications via une distribution de tracts. “Attentats, pandémie, meurtres de collègues, agressions quotidiennes, lieux de travail insalubres, charge administrative toujours plus conséquente : pourtant le policier garde le moral et son engagement. Il croit encore aux valeurs liées à sa fonction, il croit encore au fondement de sa place dans la société, souligne Raoul Moulin, secrétaire permanent CSC SP Groupe police. Mais que fait le monde politique fédéral pour maintenir la motivation de ces derniers, que fait le monde politique fédéral pour démontrer sa reconnaissance aux acteurs de terrain ? Rien !”

Selon les syndicats, le point de rupture dans cet axe essentiel de la fonction de policier, qu’est l’esprit de croire en ceux qui nous dirigent, est proche. “Entre mensonges, dénigrements, désinvestissements, manque de matériel pour les académies de police et maintenant le récent conseil des ministres qui annonce purement et simplement la volonté d’accélérer l’extinction de la Napap (NDLR : régime de fin de carrière des policiers) accordée aux policiers en reconnaissance du métier spécifique qu’ils exercent. La coupe est pleine alors que les rangs se vident : 5 800 membres manquent à l’appel.”

Les syndicats rappellent que 75 % du personnel travaillent dans les zones de police et que la question du financement se pose “Nous comprenons les difficultés du monde politique communal, mais nous savons également que certains mandataires siègent aussi à des niveaux supérieurs et côtoient au sein même de leurs partis les décideurs fédéraux. Feront-ils ce qu’ils doivent/peuvent afin de faire entendre les cris d’alarme, de détresse des policiers ? Nous l’espérons vivement. Le policier est fatigué par son investissement quotidien dans son métier, mais malheureusement et tristement surtout épuisé par le manque de respect dont il est victime par le gouvernement.”