Après une collision avec un oiseau, un vol Luxair forcé d’atterrir

Le vol LG5554 qui faisait la liaison entre la capitale norvégienne et Luxembourg, ce lundi, a dû se poser à Hambourg, selon nos confrères du Tageblatt. La cause de cet atterrissage non prévu ? Une collision avec un oiseau. Sur des images publiées sur le réseau social Twitter, on aperçoit les fenêtres du cockpit fortement endommagées.