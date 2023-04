Des formations pour mieux gérer les situations de crise

” L’objectif de la cellule de sécurité provinciale est de renforcer et d’accompagner le niveau local, rappelle Xavier Derenne, secrétaire particulier du gouverneur Olivier Schmitz. Elle oriente ses travaux vers l’appui aux bourgmestres en travaillant au plus près de celles et ceux qui connaissent le territoire.”

L’invitation a été lancée aux 44 bourgmestres de la province de Luxembourg. Quelques-uns y ont répondu. Deux types d’exercices sont proposés avec l’objectif de leur permettre de réagir rapidement et efficacement lors d’une situation d’urgence.

” La cellule de sécurité leur propose de tester leur schéma d’alerte en cas de déclenchement de la phase communale de gestion de crise, poursuit Xavier Derenne. Ce schéma permet d’avertir les personnes nécessaires. Ensuite, ils s’exercent avec leurs équipes sur des scénarios de mise en situation de crises qui peuvent survenir sur le territoire de leur commune. Au cours de ces exercices, ils testent la mise en pratique de leur plan général d’urgence et d’intervention et, éventuellement dégagent des pistes d’amélioration. Ce travail de préparation est important pour la protection et la sécurité des citoyens.”

Récemment, les bourgmestres de Saint-Hubert, Manhay, Tellin et Herbeumont ont participé à cette formation, à Libramont, dans les anciens locaux de la protection civile qui accueillent désormais le centre de crise de la province.

” Nous avons répondu à l’invitation car il nous paraît essentiel de mettre les acteurs de terrain en situation afin de les faire travailler sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, comme la confiance partagée, la gestion du stress, la décision dans l’urgence, précise Pierre Henneaux, bourgmestre de Saint-Hubert. J’étais accompagné par le directeur général, le chef des travaux, l’agent Planu et deux représentants du CPAS.”

Le bourgmestre indique, en ce qui concerne sa commune, qu’elle compte notamment une école secondaire de 800 élèves et un centre de détention. “Si un incident grave survient, comme ce fut le cas lors de l’incendie à la prison, il est important de maîtriser les procédures d’urgence et pour cela, rien de tel que de les tester afin de comprendre ce qui peut être amélioré. Ce type de formation permet aussi de rencontrer nos homologues d’autres communes et d’échanger avec eux.”