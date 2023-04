La 5e édition du challenge Ent’Raid – aura lieu ce dimanche 23 avril au camp roi Albert de Marche-en-Famenne

Les bénéfices de la journée seront reversés à deux associations: l’ASBL Andage et La Reine des Prés.

En 2018, sous l’impulsion du Major HAECK, Chef de Corps de l’Unité Camp MARCHE, la première édition du Challenge Ent’RAID a vu le jour. Cette manifestation à la fois sportive et caritative, a permis le 24 juin 2018 à environ 280 sportifs de s’affronter, pour la bonne cause, par équipes de 4 sur une piste de 13 Km parsemées de 40 obstacles.

Le 26 juin 2022, ce fut la quatrième édition et la piste a été ouverte à toutes et tous afin de récolter des fonds pour diverses associations soutenues par les organisateurs (ASBL La Vie en Marche, La Maison Source et le Collectif contre les violences familiales et l’exclusion). Ce 20 avril 2023, nous ouvrons pour la 3e fois, la piste à 850 élèves de cinquième et de réthos de l’Enseignement officiel (FSWBE) et dans la foulée, des sportifs et non sportifs se mettront rendez-vous le 23 avril pour notre 5e Edition d’Ent’RAID

On peut encore s’inscrire jusqu’à ce mercredi soir. Site internet: https://entraid.run ; Facebook: https://www.facebook.com/entraid.etsportsaucam