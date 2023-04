Vitesse limitée sur la N89 entre Vesqueville et Saint-Hubert car la route est en trop mauvais état

Les nombreux automobilistes qui empruntent la N89 entre Libramont et Saint-Hubert ont sans doute remarqué des limitations de vitesse sur ce tronçon. En effet, la vitesse est actuellement limitée à 90 et 70 km/h entre la sortie Vesqueville et l’aérodrome de Saint-Hubert et ce, dans les deux sens de circulation. Une décision qui en a étonné plus d’un, mais qui s’explique par l’état dangereux de la route. "Suite à la dégradation de cette portion de route, le bourgmestre de Saint-Hubert a décidé de prendre un arrêté de police pour une raison de sécurité, signale Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. Une solution provisoire puisque des travaux de réhabilitation sont prévus prochainement dans les deux sens de circulation. Les modalités de ceux-ci doivent encore être déterminées mais ils sont attendus pour début mai". En attendant, la Sofico demande la prudence sur cet espace de la N89 et invite les usagers à respecter cette limitation de vitesse provisoire.