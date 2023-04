guillement

C’est avec une grande tristesse que le Président des Engagés, Maxime Prévot, a appris le décès de Charles-Ferdinand Nothomb. À sa femme Michèle, à ses enfants et à ses petits-enfants et à tous leurs proches, l’ensemble de la famille centriste présente ses condoléances les plus sincères et émues. Homme d’Etat comme la Belgique n’en produit plus guère, reconnu comme tel par le Palais qui en fit un Ministre d’Etat, Charles-Ferdinand Nothomb aura consacré sa vie publique à la défense du bien commun et du service public, comme parlementaire, ministre, président de la Chambre ou encore président de parti. Militant actif des Engagés jusqu’au bout, continuant à procurer discrètement des conseils avisés avec bienveillance, il fut profondément humaniste. Mu par une éternelle capacité analytique et une jeunesse d’esprit, il était toujours prêt à échanger avec les jeunes, les éclairer de ses souvenirs et de ses projets. Il chérissait le domaine du Pont-d’Oye, Habay-la-Neuve, sa province du Luxembourg, la Belgique, l’Europe et bien au-delà. Encore récemment, il était particulièrement vigilant quant à une hypothétique septième réforme de l’Etat. Mais surtout il était vif et avant tout en dialogue avec les personnes. Charles Ferdinand était un vrai généreux d’esprit. Un bâtisseur de ponts, à qui nous rendons hommage et témoignons notre reconnaissance.