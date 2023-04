Un terrible drame. Le corps sans vie du jeune Nicolas Jeangout, 17 ans, de Maissin (Paliseul), était retrouvé à proximité de la gare de Libramont.

Le jeune homme, qui avait participé durant la nuit à la fête foraine à Libramont et avait ingurgité pas mal de boissons, a aussi consommé des pilules d’ecstasy, au maximum 3, drogue qu’il s’était procurée auprès de revendeurs de Libramont et Neufchâteau présents ce soir-là sur place.

D’après les premières constatations de la police centre-Ardenne, le jeune ado était décédé après une lourde chute.

Près de quatre ans plus tard, les dealers qui lui ont fourni l’ecstasy se retrouvent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau "pour avoir vendu de l’ecstasy avec la circonstance aggravante que le produit vendu a entraîné la mort de son usager".

La famille de la victime, ses parents et sa jeune sœur, se sont constitués parties civiles et sont représentées par l’avocat Me Daniel Henneaux.

"Ce drame m’a foutu une claque"

Ce jeudi matin devant le tribunal, on n’a pas requis ni plaidé dans ce dossier. Cette étape importante du procès n’aura lieu qu’à l’automne prochain, le 19 octobre précisément.

C e jeudi a permis seulement à la juge, Anne Wiliquet, de procéder à l’instruction d’audience, donc d’interroger les quatre prévenus sur les circonstances de la vente d’ecstasy au jeune Nicolas Jeangout.

Deux frères de 28 et 29 ans affirment qu’ils ont rencontré le jeune Nicolas et un jeune ami de celui-ci (mineur aussi) à la sortie d’un café, que les deux ados leur auraient "demandé du cannabis ", qu’ils "avaient exceptionnellement de l’ecstasy et leur ont vendu à la place de l’ecstasy".

La juge s’étonne qu’ils aient vendu cette substance aux deux ados, alors qu’ils disent posséder rarement de l’ecstasy.

Réponse: "On avait sur nous 10 pilules d’ecstasy, c’était tout à fait exceptionnel. Je lui en ai vendu 5, mais dans un premier temps 3. C’est mon frère qu s’était procuré cet ecstasy auprès d’une connaissance à Neufchâteau."

Interrogé, le frère dit avoir coupé tout lien avec le milieu de la drogue: "Ce drame m’a foutu une claque. Bien sûr, je regrette ce qui s’est passé."

Le 3e prévenu interrogé ce jeudi dit regretter d’avoir mis en contact son ami (le 4e prévenu) avec un fournisseur de pilules d’ecstasy.

La suite, pour plaidoiries et réquisitoire, en octobre, le temps que les avocats finalisent et échangent entre eux leurs conclusions.