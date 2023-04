Dix jeunes s’évadent de la prison de Saint-Hubert: un hélico, un drone et un chien pisteur à leur recherche

La police avait diffusé un avis de recherche via FaceBook en fin d’après-midi, enjoignant toute personne témoin d’agissements suspects de prévenir le commissariat le plus proche au plus vite.

Une dizaine d’équipes de la zone Semois et Lesse ainsi que de Gaume et de Centre-Ardenne sont toujours actuellement à pied d’œuvre. Les forces de l’ordre sont aidées par un hélico, le drone de la zone de police de Gaume, et un chien pisteur. « Le drone et l’hélico sont équipés de caméras thermiques, mais ils n’ont pour l’instant repéré que du gibier », explique encore le commissaire Léonard. Le périmètre de recherche est vaste et nous sommes aidés aussi par les agents du DNF. Ce n’est pas facile de repérer les fuyards qui peuvent se mettre sous le couvert de conifères. », précise-t-il encore.

Les recherches se poursuivront tard dans la soirée. Les policiers espèrent qu’avec la venue de la nuit et du froid, les gaillards décident de revenir penauds au centre de détention.