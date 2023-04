Trois fugitifs ont été interceptés, ce matin, vers 9 heures, à proximité de la Nationale 4, à Harsin (Marche-en-Famenne). Ils ont été conduits à la prison de Marche-en-Famenne.

”Un citoyen les a aperçus et a prévenu la police, explique le commissaire Vincent Léonard, chef de corps de la zone de police Semois et Lesse. Ce matin, les policiers poursuivent les recherches dans les bois. Seule la zone de police Semois et Lesse reste mobilisée.”

Le commissaire Vincent Léonard précise que les moyens utilisés, hier soir, à savoir un chien pisteur, un hélicoptère, un drone avec caméra infrarouge et le renfort des zones de police Centre Ardenne et de Gaume, ne sont plus déployés ce matin.

“Cet important dispositif de recherche ne sera remis en place que s’il y a un nouveau point, précise-t-il “Jeudi soir, juste après l’évasion, d’importants moyens ont été mobilisés au départ du centre de détention de Saint-Hubert. Actuellement, les sept fugitifs se trouvent probablement dans les bois. Les recherches sont plus difficiles à mener. Ce matin, des policiers de la zone Semois et Lesse ont sillonné les chemins forestiers en quad. Les recherches s’arrêteront en fin de matinée. Un avis de recherche a été diffusé avec le signalement des sept détenus.”