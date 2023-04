Famille royale grand-ducale: quatre mariages, un divorce et un cœur à prendre

Le 26 septembre 2006: le Prince Louis et Tessy Antony

Âgé tout juste de 20 ans, le troisième fils du couple grand-ducal est le premier de la fratrie à s’unir. À l’occasion de ce mariage, il abandonna ses droits de succession pour lui-même et ses descendants, mais conserva le titre de prince de Luxembourg et le prédicat d’altesse royale. Son épouse, Tessy Antony, est en effet roturière: en épousant le Prince, elle devient Madame Tessy de Nassau.

Leur union est célébrée dans une église paroissiale de Gilsdorf, près de Diekirch, avec leur premier enfant, le prince Gabriel, alors âgé de quelques mois. En 2017, après plus de dix ans de relation, le couple divorce. Depuis, le Prince Louis a annoncé ses fiançailles avec Scarlett-Lauren Sirgue, avocate.

©Cour grand-ducale

Le 20 octobre 2012: le Grand-Duc héritier Guillaume et Stéphanie de Lannoy

Contrairement à son petit frère, le mariage de Guillaume a été célébré avec beaucoup plus de faste. Des invités prestigieux venus du monde entier, une réception au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, un dîner de gala, un feu d’artifice… L’union du futur Grand-Duc a été un vrai événement au Luxembourg, suivi par des milliers de personnes.

C’est d’ailleurs le dernier mariage princier à avoir été célébré dans le pays, avant celui de la Princesse Alexandra dans quelques jours.

Stéphanie et Guillaume s’étaient mariés le 20 octobre 2012. ©Alain Rischard)

Le 21 septembre 2013: le Prince Félix et Claude Lademacher

C’est le dernier mariage en date dans la famille grand-ducale. Contrairement à ses prédécesseurs, le Prince Félix n’a toutefois pas célébré ses noces au Luxembourg, mais en Allemagne et dans le Var, en France. Les noces religieuses ont eu lieu à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en présence de l’archevêque de Luxembourg.

©Cour grand-ducale

Le 22 avril 2023: la princesse Alexandra et Nicolas Bagory

Près de dix ans après le dernier mariage princier, Luxembourg va donc renouer ce week-end avec le folklore grand-ducal. Les noces civiles de la Princesse Alexandra, unique fille du Grand-duc Henri, se dérouleront dans la capitale, à partir de 15h30.

Le mariage religieux, lui, se déroulera le 29 avril en l’église Saint Trophyme de Bormes-les–Mimosas, en France, dans le Var. ©Maison grand-ducale/Sophie Margue

Un protocole très précis a été mis en place pour l’événement:

- 15 heures, arrivée des fiancés et de la famille grand-ducale sur la place Guillaume ;

- 15h30, mariage civil à l’Hôtel de Ville ;

- 16 heures, salut des mariés à la foule, les familles rentrent ensuite au Palais via la rue de la Reine ;

- 18 heures, réception des autorités nationales et invités du couple au Palais grand-ducal.

Pour l’occasion, il sera interdit de circuler et stationner de 9 heures à 23 heures dans la rue Notre-Dame (entre la rue de l’ancien Athénée et la rue du Fossé), rue du Fossé et rue de l’Eau (entre la rue du Fossé et la rue du Marché-aux-Herbes).

Une cérémonie religieuse aura lieu le 29 avril prochain en l’église Saint Trophyme de Bormes-les–Mimosas, en France, dans le Var, comme son frère, le Prince Félix.

Cette liste ne serait pas complète sans la mention du benjamin de la famille grand-ducale: le Prince Sébastien. À 31 ans, le plus jeune des frères n’a pas encore trouvé sa perle rare. Depuis 2017, il commande un peloton des Irish Guards, régiment de l’armée britannique dans lequel son grand-père, le Grand-Duc Jean, a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale.