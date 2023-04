Evasion à la prison de Saint-Hubert : sans nouveau point de départ, les recherches sont suspendues

Les recherches menées depuis jeudi par la police à la suite de l’évasion de 10 détenus de la prison de Saint-Hubert ont été interrompues vendredi en fin de journée. “Les recherches ont été interrompues pour ce vendredi et les jours à venir dans la mesure où les quatre fugitifs toujours en fuite sont probablement parvenus à passer entre les mailles du filet. Ils sont déjà bien loin après 36 heures et nous n’avons pas de nouveau point de départ “, confiait vendredi Vincent Léonard, commissaire divisionnaire de la zone de police Semois et Lesse.