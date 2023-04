Le commerce arlonais résiste aux chantiers et à la crise

Pour intégrer ces nouveaux venus, l’ACIA organisait ce mercredi soir une soirée rencontre entre tous les commerçants, installés avant, pendant ou après le Covid. Une première édition qui est un succès puisque près d’une centaine a répondu à l’invitation de l’association. "Il y a une demande des commerçants de se rencontrer. On est contents du nombre d’inscrits. On fait déjà des petits-déjeuners mais en nombre réduit pour pouvoir se parler. C’est un peu à la demande de chacun. On sent qu’il y a un besoin de se rassembler. C’est important parce qu’ensemble on est plus fort", se réjouit Catherine Arnold.

"Un potentiel énorme"

Chacun s’est dans un premier temps présenté avant que ne débute un speed dating autour de tables dressées pour l’occasion au hall polyvalent. Les échanges se sont finalement faits debout autour d’un verre dans un esprit de convivialité, chacun jouant le jeu de découvrir de nouveaux confrères. Parmi les commerçants présents, Julie Brisbois qui a ouvert son commerce Vino-Terre-Happy le 29 février 2020 à la rue des Faubourgs, juste avant le Covid. "Il y avait une forme d’entraide. Les gens venaient voir les petits commerçants d’Arlon parce que les grandes surfaces étaient perçues comme l’endroit de contamination. Finalement le Covid c’était compliqué mais c’était aussi une aubaine avec le télétravail. Les gens venaient chez leur caviste chercher une petite bouteille. Le plus compliqué ce sont les travaux et la crise énergétique. Je vends des produits plaisir et ils passent à la trappe.

Les travaux quant à eux font peur et on ne cherche pas à venir. On part du principe qu’il n’y aura pas de place. Il y a moyen de se parquer avec une heure de parking gratuit. Et il y a également des parkings gratuits. Les clients ont peur de marcher. C’est dommage. Il y a aussi les préjugés sur Arlon. C’est dommage alors que le potentiel d’Arlon est énorme. On est disponible pour nos clients, on les accompagne. Alors oui le parking est payant mais le conseil est gratuit ! C’est ce qui fait la force du commerce de proximité."

Bientôt de la Pop culture

Un futur commerçant était également présent. Lucas a en effet décidé de quitter son travail de salarié pour ouvrir une boutique dédiée à la Pop culture de films, séries télé, bandes dessinées, jeux vidéo ainsi qu’aux jeux de société pour adultes. "J’ai envie d’être mon propre patron. et de donner un peu de gaieté dans Arlon, essayer de faire évoluer le centre-ville. J’y crois puisque je me lance dans une niche qui n’existe pas à Arlon. J’ai envie d’ouvrir dans le piétonnier avec le nouveau parking qui va, je pense, drainer du monde. Je cherche encore une cellule après plusieurs visites. C’est la seule chose qui me manque. J’espère ouvrir le 1er octobre 2023."

Le commerce arlonais n’a pas fini de se renouveler, avec plus ou moins de réussites mais une motivation toujours bien présente, malgré les difficultés.