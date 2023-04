Le festival Particip’art ! aura plus que jamais la niaque du 26 au 28 avril à Saint-Hubert, Hotton et Marche

Rappelons que ce festival propose des rencontres festives et participatives entre le monde social et culturel. Il se veut ouvert aux acteurs de ces deux secteurs, mais plus généralement au grand public également avec une programmation virevoltante dans chacune des trois communes participantes. Le tout cette année sur le thème de la niaque ! "Le festival Particip’Art, c’est un prétexte à être ensemble pour partager les bons plans et les ressources locales, expliquent de concert Marie Debatty, Delphine Noël et Éléonore Defreyne, animatrices au sein de la MCFA. Le festival veut cette année faire la part belle à la motivation et nourrir ce qui nous donne de l’élan et l’énergie de s’engager. La programmation, concoctée par les acteurs culturels des communes participantes, se veut foisonnante sur trois journées que l’on peut d’ores et déjà annoncer hautes en couleurs."

Au programme de ces trois journées: des spectacles, des ateliers créatifs et participatifs, des débats, du cinéma, des expositions, de la danse, des échanges de bonne pratique, des animations insolites,… Impossible ici de retranscrire exhaustivement la programmation de ces trois journées dont les animations sont gratuites, excepté les spectacles en soirée.

À Saint-Hubert le mercredi 26 avril

Une journée "Inspi-Respi" au cœur de la mythique forêt de Saint-Hubert, sur le site inspirant du Domaine du Fourneau Saint-Michel. "L’idée est d’offrir une programmation à destination des écoles en matinée et au public traditionnel du festival dans l’après-midi", confie Isabelle Loodts, du Théâtre des Travaux et des Jours, coordinatrice de la journée borquine du 26 avril

En matinée, dès 9 h 30: "On pourra participer à des ateliers de couture ou d’impressions végétales sur céramique, à une représentation théâtrale"Je-tu-Même(s)"par Roulotte Verte et Cie, un concert rock avec le groupe Rockeur Flower, un parcours d’énigmes et un pique-nique à midi."

Dans l’après-midi, dès 13 h 30: "La Fête s’ouvrira aux familles avec une musarderie digestive, des ateliers, des expos, des concerts, un atelier de kamishibaï et une chorale éphémère qui répétera deux chansons qui seront interprétées à 16 h 30 en public en clôture de la journée. Notons encore le spectacle"Chemises en bouche", une balade nature contée autour des herbes folles. Mais encore les habitants du village de Mormont qui proposeront des cuissons à l’ancienne de pains ou de pizzas,…"

L’une des animations que l’on pourra retrouver le 26 avril au Fourneau Saint-Michel.

À Hotton le jeudi 27 avril

Une journée joyeuse sur le thème "Oser, rayonner". "Les activités débuteront dès 9 h 30 au centre culturel de Hotton par un café-papote suivi de nombreux ateliers, présente Jennifer Wasnaire, animatrice au centre culturel hottonnais. Après le pique-nique de midi avec soupe et food-truck, il y aura une digestion créative avec les poupées de"Je suis belles"qui se présenteront à vous. Il y aura encore à 13h une sieste artistique sous forme de conte musical avec la conteuse Anne Borlée accompagnée du musicien Gilles Kremer. À 14h sonnera le départ d’une manifestation joyeuse avec pancartes, calicots et tee-shirts customisés, créés lors des ateliers de la matinée, pour rejoindre le cinéma Plaza, où l’on pourra apprécier à 14 h 40 un mini-concert de l’atelier Rock-défits, suivi d’une projection de plusieurs courts-métrages sur le thème"Y’a d’la joie". La journée se terminera à 20h à la salle Le Royal avec le spectacle (payant)"Rage Dedans"de Jean-Luc Piraux."

À Hotton, une sieste artistique sera proposéesous forme de conte musical par la conteuse Anne Borlée accompagnée du musicien Gilles Kremer

À Marche-en-Famenne le vendredi 28 avril

À la MCFA, une journée dédiée à la valorisation de projets créatifs et participatifs,… Avec:

– "Avec"Chasse à la Niaque !"à 10h et 13 h 30 où l’on pourra partir à la découverte de personnes ou groupes inspirantes par leur énergie, explique Éléonore Defreyne. Avec, entre autres, le projet Garden Palettes de Habay, un groupe de citoyens"La Case manquante"."

– "À 11 h 30: le spectacle de danse"Je suis belles", initié par Article 27, Intégra +."

– À midi: une digestion créative collective et mouvante avec "Cap Toi Parade" ou quand les jeunes paradent pour exprimer leur vie, leur vision du monde… Avec Intégra Plus et le CPAS de Marche."

– "À 15 h:"Les Schtroumpfs cassent la baraque", une création collective par Théâtre Est Toi, un groupe de 14 adultes porteurs de handicap."

– "À 16 h: concert de chanson française festive et engagée avec le groupe Ed Araksam.

– "Clôture à 18h avec la création théâtrale éclair des élèves de l’école primaire Saint-Antoine de Marloie, encadré par le Théâtre des Travaux et des Jours."

"Cap Toi Parade" ou quand les jeunes paradent pour exprimer leur vie, leur vision du monde…

En itinérance sur tous les sites

L’exposition issue de l’appel à projets participatif "Impressionne-toi !" où des groupes et citoyens ont personnalisé leurs tee-shirts et autres textiles. Mais encore une criée publique, des animations brise-glaces,… et bien d’autres surprises.

Dans le cadre de l’appel à projets participatif "Impressionne-toi!", des groupes et citoyens ont personnalisé leurs tee-shirts et autres textiles sur le thème de la niaque. ©-ÉdA

Pour tous renseignements: 0485/31 33 78 ou nord.luxembourg@article27.be. Programme complet sur www.mcfa.be. Réservations sur www.culturama.click.