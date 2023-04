Cinq éoliennes à Léglise et Fauvillers: de nombreux riverains n’en veulent pas

Elles ont écouté attentivement les représentants d’Elicio, un producteur international d’énergie verte, qui a l’intention d’installer cinq éoliennes entre les villages de Volaiville, Menufontaine, Hotte et Witry.

Dans cet avant-projet, deux éoliennes occuperaient le territoire de Fauvillers tandis que les trois autres prendraient place sur la commune de Léglise. On parle d’éoliennes assez imposantes puisque le promoteur annonce des hauteurs maximales de 200 mètres.

Installées sur les hauteurs de plaines dégagées, à plus de 800 mètres des premières habitations, elles permettraient de produire 40 000 MWh par an et alimenter plus de 11 400 ménages. La société Elicio est ouverte aux participations citoyennes et communales. Une partie de l’énergie produite pourrait ainsi être achetée par des habitants ou par les communes elles-mêmes.

Une étude d’incidence pendant 12 mois

Pour le moment, le projet n’en est qu’à ses débuts. Ce type de dossier impose un permis de classe 1, une étude d’incidence est donc obligatoire.

Celle-ci a été confiée au bureau d’étude Sertius et durera une bonne année. Le bureau va étudier tous les effets directs et indirects d’un tel parc éolien à cet endroit. L’impact environnemental et sonore, la qualité de l’air ou encore le milieu biologique seront passés au peigne de fin. À l’issue de celle-ci, le promoteur Elicio déposera un permis et une enquête publique pourra commencer.

Bien que ce parc éolien n’en soit qu’à l’avant-projet, il nourrit de vives inquiétudes dans la population. Les questions en fin de présentation ont été nombreuses. Les habitants des villages concernés ne comprennent pas l’installation de ces éoliennes en plein milieu de la campagne, en dehors de tout axe structurant. D’autres s’inquiètent de la présence des éoliennes à proximité de leurs habitations, modifiant considérablement le paysage et la quiétude. La tension était palpable et tous espèrent que l’étude d’incidence ira dans leur sens. D’ailleurs, les riverains sont invités à faire part de leurs remarques au bureau d’étude. Le verdict tombera d’ici douze mois.

Notons que cette réunion d’information devait se tenir à Strainchamps (Fauvillers) en février dernier, mais opposé au projet, la Commune n’avait pas souhaité collaborer à la réunion. Celle-ci avait donc été annulée et le dossier transféré à la commune de Léglise. "Mais je rappelle que Léglise n’est pas partie prenante du projet", a précisé l’échevin Simon Huberty.