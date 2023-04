Fraude électorale à Neufchâteau : le jugement sera rendu le 22 mai

Selon ses avocats, cette fraude a été orchestrée par une conseillère du CPAS, Francine Bossicart, qui avait des ambitions d’échevine. Elle aurait fait cavalier seule, alors que son chef de file n’était pas à Neufchâteau, trop occupé à exercer ses mandats politiques régionaux.

Dans la foulée, l’avocat de Francine Bossicart a pris la parole, en l’absence de la prévenue, excusée par un certificat médical. Les préventions ne sont pas contestées et une peine de travail a été proposée par la défense.

“Elle a dérapé, elle en est consciente et regrette les conséquences pour toutes les autres personnes prévenues dans cette affaire. Toutefois, elle n’a pas agi seule. D’autres étaient au courant de ces agissements.”

Pour preuve, l’avocat déclare qu’elle ne pouvait pas connaître les numéros de registre national indiqué sur les procurations litigieuses. Selon lui, la prévenue vit très mal la situation, “étant considérée comme une pestiférée à Neufchâteau”.

L’enquête, initiée par le parquet du Luxembourg, a mis en évidence l’existence d’une dizaine de procurations litigieuses au sein d’une maison de retraite, “Le Clos des Seigneurs”.

Ces procurations avaient pour but d’attribuer des suffrages supplémentaires à la liste “Agir ensemble” du bourgmestre sortant Dimitri Fourny. Au final, cette liste décrochait la majorité absolue à 16 voix près. Huit mois plus tard, un nouveau scrutin était organisé à Neufchâteau. Cette fois, la liste “Agir ensemble” perdait la majorité absolue et était renvoyée dans l’opposition.

L’ancien chef de file du cdH au parlement wallon, qui a quitté définitivement la politique au printemps 2021, a toujours nié avoir quelque chose à se reprocher. Le parquet du Luxembourg avait demandé à la Cour de cassation d’être dessaisi de l’affaire, des liens de parenté unissant certains inculpés et des membres du greffe.

Le dossier, dans lequel la commune de Neufchâteau s’est portée partie civile, a donc été renvoyé à Mons. L’enjeu du procès est de savoir si Dimitri Fourny a tiré ou non les ficelles de cette fraude. Le tribunal apportera une réponse judiciaire dans un jugement qui sera prononcé le 22 mai prochain.