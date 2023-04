Selon nos confrères de la RTBF, qui ont eu la confirmation du Parquet, deux autres évadés ont été arrêtés à Paris, dimanche dernier. Un mandat d’arrêt européen a été délivré afin que les deux détenus soient remis aux autorités belges.

Deux individus sont toujours recherchés.

Pour rappel, jeudi en fin d’après-midi, une dizaine de jeunes en séjour illégal et détenus à la prison de Saint-Hubert pour des faits de stups ont disqué la clôture d’enceinte de la prison pour se faire labelle.

L’alerte avait été donnée immédiatement et des moyens importants en hommes et en matériel avaient été déployés : une dizaine d’équipes des zones de police Semois et Lesse, Gaume et Centre-Ardenne, les agents du DNF, un maître-chien, le drone de la zone de Gaume et un hélicoptère de la police fédérale. Les recherches se concentraient surtout sur les bois aux alentours de Saint-Hubert.