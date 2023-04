”Les équipes d’intervention de la zone de police Famenne Ardenne ont repéré un véhicule ne portant pas de plaque d’immatriculation et circulant à vive allure, explique le chef de corps Daniel Sommelette. Ce véhicule a, en vain, tenté de prendre la fuite. En effet, quelques minutes plus tard, au terme d’une course-poursuite et de la perte de contrôle dudit véhicule, deux personnes ont été interpellées. Lors de la fouille, des cagoules et du matériel permettant de forcer portes et serrures ont été découverts.”

Sur base des premiers éléments relevés par les policiers et des circonstances de ces agissements, le parquet du Luxembourg a mis l’affaire à l’instruction. “Ces deux individus ont été présentés à un juge d’instruction mais n’ont pas été placés sous mandats d’arrêt, poursuit le commissaire Sommelette. Actuellement, aucun vol ne peut être imputé à ces personnes. Le matériel saisi peut toutefois laisser penser qu’ils risquaient d’en commettre. L’enquête confiée au Service d’Enquête et de Recherche de la zone se poursuit.”

La conjugaison du signalement, en temps réel, des agissements suspects par des riverains et une intervention rapide des services de police a permis de garantir la sécurité et la tranquillité publique. Le commissaire divisionnaire précise que les citoyens qui ont donné l’alerte ne font pas partie d’un PLP (Partenariat Local de Prévention). Actuellement, la zone de police Famenne Ardenne n’en compte aucun.

Le chef de corps recommande aux citoyens de contacter les numéros d’urgence 101 ou 112 en cas d’agissements suspects.

Il rappelle, par ailleurs, quelques comportements à adopter pour éviter de se faire cambrioler, comme s’assurer, avant de quitter son habitation, que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées, s’équiper d’un système d’alarme et l’afficher clairement, ne pas conserver d’importantes sommes d’argent, des bijoux de valeur, ou des objets d’art à son domicile, confier les clés du domicile à des personnes de confiance afin qu’ils puissent, pendant vos vacances, passer régulièrement pour ouvrir et fermer les volets, allumer les lampes, récupérer le courrier, ne pas dévoiler sa vie privée sur les réseaux sociaux.

Enfin, il est possible de prévenir les services de la police locale de son départ en vacances grâce au dispositif “Police veille”. Pour les citoyens des communes de Marche-en-Famenne, Tenneville, Nassogne, Durbuy, Erezée, Hotton, Rendeux, Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Houffalize, Gouvy et Manhay, les demandes peuvent être transmises à l’adresse suivante : zp.famenneardenne.dirops@police.belgium.eu via le formulaire disponible sur le site web de la zone de police.