”Les communes de Manhay et Erezée ont décidé de reprendre la gestion de l’ASBL, a précisé le bourgmestre Geoffrey Huet. “Les statuts ont déjà été approuvés il y a quelques semaines à Erezée. Cette nouvelle association est mise en place pour gérer le Tramway Touristique de l’Aisne, en particulier la ligne qui relie Erezée à Dochamps.”

Pour le chef de file de la minorité, Pascale Daulne, les statuts posent question. “J’ai toujours défendu et continuerai à défendre le TTA mais quand on lit les statuts, cela fait peur de devenir administrateur. Tout administrateur à la gestion journalière est, en effet, responsable envers l’association et en cas de faute envers des tiers. En cas de faillite ou d’insuffisance d’actif, ils peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l’association, à concurrence de l’insuffisance d’actif en cas de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, ou s’ils ont poursuivi l’activité de l’association sans perspective raisonnable de continuité.”

Le bourgmestre a précisé que les statuts ont été rédigés par un notaire. “Il faudra quand même que ce soit éclairci lors d’un prochain conseil d’administration car à mon avis il y en a beaucoup qui démissionneront”, a continué Pascal Daulne, ajoutant qu’il a été étonné de ne pas voir dans les statuts la part prise par la commune de Manhay par rapport à celle d’Erezée.

Le bourgmestre a admis que ces pourcentages auraient dû y figurer tout en précisant que le texte est passé sans modification au conseil communal d’Erezée. “Il était prévu que les investissements soient proportionnels aux voix, soit 50 -50 et, pour la gestion quotidienne, 70 % pour Erezée et 30 % côté Manhay”, a-t-il précisé. Pascal Daulne a insisté pour que ces pourcentages soient mentionnés.

Le bourgmestre a répondu qu’il était toujours possible de les ajouter mais que dans ce cas le texte devrait repasser au conseil communal d’Erezée et que ces modifications risquaient de reporter le démarrage de la nouvelle ASBL. “Je ne veux pas reporter mais il faut tout de même être attentif aux statuts qui prévoient même que si l’on devient administrateur on paie une cotisation de 100 euros”, a poursuvi le conseiller.

Geoffrey Huet a tempéré en disant que le montant de la cotisation n’était pas défini et que d’autres points devraient être affinés par le conseil d’administration. “Ces statuts doivent encore être approuvés par l’assemblée générale et c’est à elle à apporter si, nécessaire, des modifications.", a-t-il conclu.