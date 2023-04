” Le nouveau CEO détient une expertise très solide dans les métiers de capital-risque, une vision claire du monde entrepreneurial et une expérience avérée en gestion d’équipe”, précise la société dans un communiqué.

Philippe Degive est titulaire d’un master en finances de l’Université de Liège. Toute sa carrière a été consacrée au financement des entreprises. D’abord en tant que banquier corporate à la Générale de Banque puis Fortis de 1995 à 2006, comme consultant indépendant de 2006 à 2008, ensuite en qualité d’investisseur en capital à risque pour l’ex-SRIW, devenue Wallonie Entreprendre.

Le nouveau CEO travaillera avec une équipe d’experts. “Investsud m’a séduit parce qu’il s’agit d’une organisation à taille humaine, dont l’ADN est marqué par l’entrepreneuriat et la proximité avec ses partenaires et dont l’équipe est expérimentée”, souligne-t-il.

En duo avec le directeur Stéphane Dantinne, Philippe Degive va piloter l’équipe opérationnelle qui se veut encore plus proche des entrepreneurs. Les aider chaque jour à relever de nouveaux challenges, partager les risques de financement de leurs projets, voilà la mission – et l’ambition -d’Investsud.

Depuis 40 ans, Investsud c'est d’abord une équipe de terrain, proche des entrepreneurs, qui s’engage par des prises de participations selon le contexte propre à chaque opération et crée ainsi une relation de confiance durable avec les PME.

Dans un monde en pleine mutation, elle entend soutenir les entrepreneurs à relever les défis stratégiques et opérationnels, notamment en matière d’innovation technologique et durable. “Depuis près de 30 ans, elle s’est imposée comme la référence wallonne en matière de financement de la filière bois. Elle capitalisera sur ces expériences acquises pour les étendre à d’autres activités innovantes en recherche et développement, s’inscrivant notamment dans la tendance numérique actuelle.”