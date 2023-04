Le Lions Club de Bastogne a relancé le concours des affiches pour la paix: appel aux écoles pour l'an prochain

Pour cette reprise, seule l’école Croix Blanche de Bastogne a participé. Ainsi, le mercredi 5 avril, les membres du Lions bastognard ont récolté les affiches réalisées par 11 élèves âgés de 11 à 13 ans. Ces derniers sont encadrés par leur professeure Françoise Jacoby, initiatrice du projet et déjà partante pour l’année prochaine. "Nous vous remercions pour votre participation au concours, a commenté le président Christian Gaspard. Nous devons en choisir six seulement, pour les envoyer au district, mais nous vous félicitons tous pour vos belles réalisations. Parmi ces six affiches, nous choisirons également un gagnant qui recevra une petite récompense.

Mais l’important n’est pas de gagner, c’est de participer." De quoi réjouir petits et grands.

Appel aux écoles

L’appétit venant en mangeant, le service club bastognard aimerait impliquer plus d’écoles l’an prochain. "Pour soutenir à nouveau cette action pour l’année scolaire 2023-2024, nous prospecterons les écoles candidates dès ce mois de novembre, a annoncé le président. Dans le courant du mois de janvier 2024, le thème sera dévoilé et la réalisation des dessins pourra commencer jusqu’à la fin mars. Nous collecterons ces affiches début avril." Les classes et écoles intéressées peuvent prendre contact par mail via lionsbastogne@gmail.com.

Il est à noter que dans notre province, le Lion’s Club de Marche a organisé, cette année, la 5e édition de ce concours dans sa commune. Avec une belle participation, de 376 élèves âgés de 11 à 13 ans. De quoi inspirer et motiver les Bastognards.