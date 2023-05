Un budget de près de 20 millions d’euros a été dégagé afin de soutenir un maximum de projets structurants de grande ampleur et bénéfiques pour la préservation du patrimoine, l’attractivité touristique, l’économie et l’emploi.

Une enveloppe de 1 900 000 euros sera allouée pour l’ardoisière de la Morépire à Bertrix, dans la Province du Luxembourg.

La mine de la Morépire est constituée de galeries souterraines, prenant la forme d’immenses salles ouvertes à l’explosif pour un volume de plus de 8.000m³. Ces galeries et boyaux révèlent au public qui s’y plonge un patrimoine industriel tout autant qu’un patrimoine géologique. Aujourd’hui, seul le niveau de -25 m demeure accessible, les galeries inférieures étant constamment inondées.

Le présent projet vise à redynamiser le site, tant via une scénographie moderne et pertinente de la visite en sous-sol que via un aménagement et une thématisation du site en surface, de manière à présenter clairement l’identité du site et ainsi à le positionner comme un pôle touristique structurant. Le projet ambitionne donc de réinventer l’expérience sous-terraine offerte aux touristes.

Par ailleurs, l’ancienne ligne de chemin de fer 163A, devenue un pré-Ravel, sera mise en valeur. Véritable pôle d’attractivité touristique, cette ligne relie Bertrix à Florenville en passant par l’Ardoisière de la Morépire. Des aménagements seront réalisés sur le parcours:

– Création et la projection d’un spectacle de mapping nocturne sur le pont de la Blanche

– Présentation (par des panneaux explicatifs) de l’histoire de la ligne relative à l’activité industrielle minière du début du XXème siècle