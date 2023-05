Philippe Degive est le nouveau CEO d’Investsud

Le nouveau CEO, qui a débuté comme banquier à la Générale de Banque puis Fortis, précise: "Investsud m’a séduit parce qu’il s’agit d’une organisation à taille humaine, dont l’ADN est marqué par l’entrepreneuriat et la proximité avec ses partenaires, et dont l’équipe est expérimentée et de grande qualité"

En duo avec Stéphane Dantinne, directeur, Philippe Degive va piloter l’équipe opérationnelle "qui se veut encore plus proche des entrepreneurs".

Depuis 40 ans, Investsud, plus qu’une société d’investissement, "c’est d’abord une équipe de terrain, proche des entrepreneurs, qui s’engage par des prises de participations selon le contexte propre à chaque opération et crée ainsi une relation de confiance durable avec les PME", note encore la société marchoise.