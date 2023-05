Rendre les musées amusants pour les enfants : quatre musées de notre province proposent des parcours amusants

Les divers stages, les vacances, lointaines ou pas, sont des solutions, mais ils ne suffisent généralement pas pour remplir les deux semaines. Il faut souvent déployer des trésors d’imagination pour occuper les marmots ou les mettre chez les grands-parents pour travailler dans le jardin avec papy ou faire des gaufres avec mamy. Si l’idée d’aller visiter un musée est proposée, elle reçoit rarement un accueil enthousiaste des enfants, quand ce n’est pas un refus catégorique. Pour eux, aller au musée est souvent synonyme d’ennui, de vieilles pierres et de poussières.

Les musées veulent sortir de cette image obscure et témoignent de trésors d’imagination pour valoriser leur patrimoine ! Parcours pédagogique en plusieurs langues, utilisation des nouvelles technologies audiovisuelles et télévisuelles et présentations alléchantes des œuvres rendent les visites particulièrement attractives. Un autre moyen de développer le nombre de visiteurs est d’attirer la jeunesse et les enfants.

Jeux et animations pour tous les âges

Museozoom est une plateforme qui a pour ambition de présenter au public les musées et événements en Wallonie et de les faire découvrir sous un autre regard. Elle a créé le programme "Marmaille & Co" qui invite les enfants à découvrir plus de cinquante musées tout en s’amusant ! Au travers des actions Viens t’a (musées), des animations et des jeux adaptés à leur âge permettent de parcourir ces lieux magiques et mystérieux dans des conditions idéales.

C’est l’occasion de vivre une expérience extraordinaire qui permet d’explorer des thématiques variées telles que l’art, l’archéologie, l’ethnologie, les sciences, les techniques ou encore l’industrie ! Que ce soit avec ses parents ou ses grands-parents, mieux encore en invitant l’un ou l’autre ami, le choix est riche. Trente-deux musées proposent un programme spécial pendant ces programmes de vacances de Printemps, dont quatre en province de Luxembourg.

Les enfants sont rois dans quatre musées de la province

Jeannot Lapin, Charly, la recherche d’un dolmen perdu ou la plongée dans un village celte: des moyens pour intéresser les enfants à la culture.

Le Musée Piconrue de Bastogne comme d'autres musées de la province de Luxembourg mettent les petits plats dans les grands pour accueillir les enfants ©EdA

À Bastogne, le musée Piconrue de la Grande Ardenne invite à un voyage au cœur de la culture ardennaise. Un formidable moyen de se plonger dans les chemins de vie des Ardennais entre 1850 et 1950 et de découvrir comment les mutations de l’après-guerre ont bouleversé une ruralité profonde vers la modernité.

En famille, les enfants, à partir de cinq ans, guidés par le doudou Jeannot Lapin, découvrent et recréent leur propre histoire familiale.

Parallèlement, l’exposition "Maisons des Légendes" propose une balade dans une forêt, qu’on ne sait réelle ou imaginaire. Les forêts ardennaises sont truffées d’histoires extraordinaires. Les sombres forêts, avec des arbres aux formes étranges, y ont façonné les hommes et leur imaginaire.

Une occasion de se plonger dans le terroir ardennais.

À Arlon, la maison des frères Gaspar, un célèbre sculpteur animalier et un photographe, présente le charme des demeures bourgeoises du siècle dernier. Un parcours animé par Charly permet aux enfants, à partir de six ans, de petites tables en petites tables, de dessiner, bricoler, créer, jouer, tout en s’intéressant aux magnifiques œuvres exposées.

À Wéris, la Maison des Mégalithes propose une balade-jeu intitulée "À la recherche du Dolmen perdu".

À l’aide d’un road-book, les familles suivent un parcours de 5 km jalonné de questions d’observation. Les réponses permettront de trouver l’emplacement du "dolmen perdu". Dans le musée, une borne interactive permet aux plus petits de réaliser un quiz sur le néolithique et aux plus grands d’obtenir des informations complémentaires sur le champ mégalithique.

À Libramont, les 5 – 11 ans, plongeront dans l’univers des Celtes. Une série d’informations mais aussi des jeux d’observation et/ou de réflexion feront découvrir où ils vivaient, ce qu’ils mangeaient, ce qu’ils portaient, leurs outils, leurs instruments de toilette, et encore bien d’autres choses. Grâce au carnet du parfait petit Celte et la visite du musée des Celtes, ceux-ci n’auront plus aucun secret tant pour les enfants que pour leurs familles.

La liste des musées

Trente-deux musées de Bruxelles et de Wallonie seront ouverts durant les vacances de Printemps, du 2 au 14 mai, lors de cette opération "Marmaille & Co".

Bruxelles

– Musée de la Banque nationale (Bruxelles) – Musée BELvue – (Bruxelles) – Train World (Schaerbeek) – Palais du Coudenbourg (Bruxelles)

Province de Namur

– Écomusée du Viroin (Treignes) – Musée du Malgré-Tout (Treignes) – Musée Félicien Rops (Namur) – Computer Museum Nam-Ip (Namur) – TreM. À (Namur) – Espace de l’Homme de Spy (Onoz) – Musée de la Fraise (Wépion) – Malagne – Archéoparc (Rochefort) – Maison du Patrimoine médiéval mosan (Bouvignes) – Espace Arthur Masson (Viroinval).

Province de Liège

– Musée de la Lessive (Spa) – Musée de la Vie wallonne (Liège) – Musée des Transports en commun (Liège) – Musée du pays d’Ourthe-Amblève (Comblain-au-Pont) – Musée de la Ville d’eaux (Spa)

Province de Luxembourg

– Musée des Celtes – (Libramont) – Musée Gaspar (Arlon) – Musée des Mégalithes (Wéris) – Musée Piconrue, musée de la Grande Ardenne (Bastogne)

Province du Brabant wallon

– Musée L (Louvain-la-Neuve) – Fondation Folon (La Hulpe) – Abbaye – (Villers-la-Ville)

Province du Hainaut

– Musée royal de Mariemont (Morlanwelz) – Espace gallo-romain (Ath) – Musée de la Photographie (Charleroi) – Bois-du-Luc (Houdeng-Aimeries) – Domaine du Château (Seneffe) – Maison de la Marionnette (Tournai)

Renseignements consultables sur le site muzeozoom.be