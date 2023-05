Durbuy Rock Festival: le Sassin va trembler les 12 et 13 mai ( + programme complet )

"Cette année, le festival est organisé un mois plus tard qu’à l’habitude. Nous avons voulu le décaler pour ainsi coller aux vacances de printemps. L’événement se veut désormais aussi une attraction touristique depuis notre récente reconnaissance par le CGT, se réjouit le directeur Bernard Hemblenne. Notre festival accueille un public des plus éclectiques. C’est la magie de la musique metal qui réunit sous une même bannière des gens venus d’horizons ou de classes sociales bien distinctes. Un peu comme au football finalement !".

Et une nouvelle fois, le festival durbuysien accueillera ce qui se fait de mieux, avec quelques groupes qu’il ne faut plus présenter aux adeptes de musique qui dépote.

Les Belges en force

"Cette année, on constate la présence de bon nombre de groupes belges. Cela prouve la vitalité du secteur dans notre royaume mais cela s’explique également par le décalage de date de notre festival. En effet, il est plus difficile de trouver des tournées de groupes internationaux à l’approche des grands festivals de l’été".

Néanmoins, cela n’empêchera pas le public de retrouver de grands noms comme les Finlandais de Korpiklaani qui reviendront pour la 4e fois présenter leur folk metal énergique après leur dernière prestation remarquée en 2016 ou encore les Anglais de Paradise Lost qui viendront défendre leur dernier album en date, l’excellent Obsidian. Mais encore Amenra.

"L’affiche du vendredi alliera le metal extrême (death metal,..) avec des groupes comme Bloodbath, Carnation, Rotting Christ et Suffocation ; et le folk metal (Drakwald, Korpiklaani, Barbar’O’Rhum) ainsi qu’une prestation attendue du groupe de hardcore Rise of the Northstar qui fait l’actualité avec un nouvel album, poursuit Bernard Hemblenne. Le samedi verra une alternance de groupes stoner (The Guardians, My Diligence, Bukowski) et de rock gothique (Lacrima profundera, Paradise Lost et les plus violents Belphegor). Une journée de samedi pour laquelle il convient de ne pas tarder à réserver."

Le programme complet

Vendredi 12 mai

– 16 h: La Solution (Be) – 17 h 15: One Hour (Be) – 17 h 45: Drakwald (Fr.) – 18 h 35: Carnation (Be) – 19 h 25: Rise of the Northstar (Fr.) – 20 h 20: Bloodbath (Sw.) – 21 h 30: Rotting Christ (Gr.) – 22 h 40: Korpiklaani (Fin.) – 00 h 05: Suffocation (USA) – 01h15 : Barbar’o’Rhum (Fr.)

Samedi 13 mai

– 11 h 45: Obsolete Humanity (Be) – 12 h 15: Ice Sealed Eyes (Be) – 12 h 45: The Guardians (Be) – 13 h 20: Psykup (Fr.) – 14 h 20: My Diligence (Be) – 15 h 15: Gronibard (Fr.) – 16 h 15: Bukoski (Fr.) – 17 h 15: Black Mirrors (Be) – 18 h 15: Lacrimas Profundera (De) – 19 h 15: Brutus (Be) – 20 h 25: Wolvennest (Be) – 21 h 25: Paradise Lost (UK) – 22 h 50: Belphegor (AT) – 00 h 15: Amenra (Be).

Programme complet, réservations et dernières infos sur le site www.durbuyrock.be.