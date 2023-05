La surcharge des poids lourds va encore être plus contrôlée en Wallonie

Il apparaît en effet que suite à l’entrée en vigueur ce 1er mai d’un nouveau décret wallon, les contrôles des poids lourds vont être intensifiés. Et en particulier la surcharge des poids lourds.

Il s’agit plus exactement d’un décret wallon du 4 avril 2019, qui transpose en partie une directive de 2015 du parlement européen et du Conseil européen de 2015, tout en appliquant la loi sur la circulation routière et le Code de la route belge.

Ce décret wallon, qui vient d’entrer en vigueur il y a quelques jours, prévoit que seules les amendes administratives sanctionnent les non-respects de hauteur maximale, largeur maximale, longueur maximale ou encore poids maximal autorisés. L’amende administrative peut être doublée en cas de récidive dans les trois ans.

L’auteur de l’infraction qui souhaite contester la décision du fonctionnaire administratif, peut introduire un recours dans les 30 jours, devant le tribunal de police. La procédure de sanctions administratives vise aussi à décharger les tribunaux d’une partie du contentieux (lorsque les décisions des fonctionnaires sanctionnateurs ne font pas l’objet d’un recours devant le tribunal).

"Nos chauffeurs sont particulièrement attentifs à ne pas dépasser les charges maximales autorisées, contrôlées à la bascule par l’entreprise où se fait la livraison", témoigne le Bertrigeois Luc Bodson, dont la société de transport vient de reprendre les Transports Pierret à Longlier (Neufchâteau). Il est vrai que les transporteurs de grumes, eux, sont les plus concernés par les risques de surcharge.