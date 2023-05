Aubange : clap de fin en 2024 pour Dondelinger et Jacquemin

L’ancien mayeur aubangeois Jean-Paul Dondelinger, fort de ses 1392 voix engrangées en 2018, aurait pu pousser la liste en 2024. Il n’en sera rien. "On me l’a demandé, j’ai répondu non, commente-t-il. J’ai pris la bonne décision en cédant le mayorat à François Kinard en février 2021 (NDLR: ayant réussi le 2e score de la liste cdH. com, l’écharpe lui revenait). C’était la bonne personne. Il a un autre dynamisme que moi à mon âge, et il apporte des idées nouvelles que je n’avais plus. Je ne serais pas crédible, si je me représentais à nouveau."