L’ambulance 112 de Libramont permet au PIT de se consacrer aux urgences

L’ambulance du poste 112 de Libramont sort sur les cas légers comme une chute ou une fracture de jambe… Dans un cas plus grave, par exemple un arrêt cardiaque, elle peut partir en tampon du SMUR ou du PIT. Elle peut commencer la réanimation si besoin, mais ne peut pas assurer le suivi médical.

Qui décide du type de secours qui se déplace ?

Lorsque vous appelez le 112, un centraliste va estimer la gravité du cas après un entretien rapide. Il enverra les moyens en conséquence, avec médecin ou infirmier. Aujourd’hui, je suis au poste avancé de Bouillon (NDLR: l’interview a eu lieu jeudi en fin de journée). Si un accident grave survient dans la vallée de la Semois et que la présence sur place d’un médecin est vitale, le centraliste y enverra le SMUR, mais le véhicule au départ de Libramont mettra du temps pour y arriver et donc un PIT partira du poste avancé de Bouillon avec infirmier, matériel de réanimation et des indications du médecin, de telle sorte qu’il pourra prendre en charge le patient en attendant le docteur. Il enverra également l’ambulance normale avec deux ambulanciers. Ce qui est menacé de disparition, c’est l’ambulance normale de la Croix-Rouge de Libramont qui est envoyée pour les cas moins graves.

Libramont possède un SMUR et, depuis un an également un PIT sous forme expérimentale. Ne pourrait-on considérer que le PIT comblerait en quelque sorte la disparition du 112 de Libramont ?

Non bien sûr. Notez cependant que j’ai déjà entendu ce type de discours. Parce qu’un PIT ou un SMUR ne peut se substituer à une ambulance 112. Les missions sont différentes. Le SMUR et PIT amènent des moyens médicaux ou paramédicaux avancés avec du matériel et des médicaments spécifiques, dont de réanimation. Comme chaque mission du 112 dure un temps certain, surtout chez nous, ce serait criminel de demander à un PIT un transfert non-urgent et que survient à ce moment-là un accident qui nécessiterait son intervention.

Une suppression du 112 de Libramont impacterait directement l’aide médicale urgente ?

Supprimer l’ambulance de Libramont serait néfaste pour tout le secteur de Libramont. Il y a eu une avancée avec la création de ce PIT à Libramont, ce serait un gros pas en arrière si l’ambulance du 112 venait à disparaître. Pour moi, nous n’avons pas le choix, l’ambulance 112 de Libramont doit rester.