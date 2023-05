Pompoko, une pépite du cinéma japonais

Le récit de Pompoko est avant tout une réflexion sur notre relation à la nature et l’environnement qui nous entoure. Les Tanukis, ces petits animaux malicieux, se battent pour protéger leur habitat et leur style de vie face à l’avancée inexorable de la civilisation humaine. Jadis, les Tanukis, gentils petits rongeurs, partageaient leur espace vital avec les paysans. Ils avaient des habitudes farfelues comme taper sur leur ventre, en chantant une chanson au clair de lune. Le refrain de la chanson dit : “Pom Poko Pom no Pom !”. Leur vie insouciante leur faisait ignorer la présence toujours plus proche des hommes. Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs extraordinaires. Mais il en faudra plus pour que les hommes renoncent à la destruction de la forêt…

Le film montre à quel point notre monde est fragile et comment nos actions peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les autres êtres vivants. En plus de son message écologique, Pompoko est également une plongée fascinante dans la culture et les traditions japonaises. Les mythes et les légendes qui parsèment le film sont autant d’éléments qui permettent de découvrir un pays et une culture différente de la nôtre.

En somme, Pompoko est un film d’animation à la fois divertissant et intelligent qui devrait plaire à tous les publics, petits et grands. Alors si vous cherchez un bon moment à passer en famille ou entre amis, n’hésitez pas à rejoindre le cinéma insolite organisé par le centre culturel libramontois et découvrir cette pépite du cinéma japonais. À voir le samedi 27 mai à 20 heures. Réservation obligatoire sur le site web cclibramont.be. Plus d’infos : 061/22 40 17