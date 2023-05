La chestrolaise Marjorie Kellen fait danser la France

Une tournée à travers l’Hexagone

Lors de sa dernière interview dans nos colonnes en 2012, Marjorie Kellen s’apprêtait à partir à la conquête de la France avec un spectacle intitulé "Dans le ventre du loup".

"Pendant plus de quatre ans, nous sommes partis en tournée avec ce spectacle souligne la danseuse professionnelle. Nous avons sillonné l’Hexagone de long en large avec beaucoup de dates jusqu’en 2015". Un an plus tard, Marjorie Kellen retrouve Florence Loison, une chorégraphe de la compagnie Zutano Bazar. "On s’était rencontré par le passé au Sénégal poursuit la chestrolaise. Elle m’a proposé un chouette projet au Mans, celui de développer la danse dans un milieu rural. Je suis devenue assistante chorégraphe et interprète de plusieurs pièces dans cette compagnie. Un an plus tard, j’ai décidé de m’installer dans la région du Mans où j’ai retrouvé la quiétude et la campagne, un peu comme à Neufchâteau".

De nomade à sédentaire

Là-bas, la dame devient plus sédentaire et participe à de nombreux projets dans la région. "J’ai intégré le travail de territoire de la compagnie et travaillé avec différents publics tels que des foyers de vie ou encore des écoles. J’ai également participé à un spectacle de danse improvisée où des danseurs en situation de handicaps, des amateurs et professionnels se partagent la scène".

Parallèlement à tout cela, elle n’oublie pas la Belgique. Des projets ont été mis en place notamment lors du festival médiéval de Neufchâteau en 2017. Depuis quelques mois, la chestrolaise développe un nouveau projet dans sa région d’adoption. Celui de marier le théâtre, la danse et les marionnettes.