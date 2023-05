Abbaye de Cordemois : la vie monastique se poursuit

”La vie monastique se poursuit à l’abbaye de Clairefontaine, précise-t-il. Un prêtre vient célébrer la messe chaque jour. Les six religieuses continuent leurs activités dans la sérénité. Elles fabriquent du pain et des biscuits et tiennent le magasin, à la satisfaction de tous. Elles bénéficient toujours d’un large soutien des autorités communales de Bouillon et de la population.”

Pour rappel, dans la foulée de la décision de fermer l’abbaye – une décision prise par le Saint-Siège en 2016 à la suite de tensions au sein de la communauté – , un ultimatum avait été fixé au 3 décembre 2022 par l’Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance. Ce jour-là, une délégation de Cisterciennes s’était présentée aux portes de l’abbaye pour leur rappeler l’obligation de rejoindre une autre communauté de l’ordre.

Les portes étaient restées fermées et la délégation était partie, mais le lendemain, une cistercienne s’était présentée à l’office avec des vêtements laïcs, pour remettre une lettre aux religieuses. Dans cette missive, la commission de fermeture précisait que si les sœurs ne quittaient pas l’abbaye, elles seraient relevées de leurs vœux et devraient retourner à la vie laïque.

La menace a été mise à exécution, début mars. Un huissier a, en effet, signifié aux religieuses leur renvoi de l’ordre, sur base d’une décision prise par l’abbé général. Dans un communiqué, ce dernier rappelle que deux avertissements ont été envoyés à chacune des sœurs pour leur demander de quitter l’abbaye et de rejoindre une autre communauté. Or, elles ont refusé de partir. La procédure de renvoi implique le retour à l’état laïc.

Me Paul Muylaert a fait appel de cette décision. “La décision de fermer l’abbaye est une sanction, s’insurge-t-il. Or, une injustice grave a été commise. Une enquête a été menée de manière superficielle sans respecter les droits des sœurs. Je me suis rendu à Rome pour déposer six recours, un pour chaque religieuse, au dicastère, l’organe du Vatican qui s’occupe des religieuses. Ces recours sont suspensifs. Les sœurs conservent actuellement leur statut. La date à laquelle le dicastère se positionnera sur ce dossier n’est pas encore connue. Cela va durer un certain temps.”

Selon l’avocat, les abus au sein des monastères de femmes, par des autorités ecclésiastiques masculines, ne sont pas rares. “Il est grand temps de mettre un terme à ces situations inacceptables”, conclut-il.