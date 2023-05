Meix-Devant-Virton : Elle harcelait gravement ses voisins

Elle indique notamment : “à ce sujet, j’ai pour vous une autre mauvaise nouvelle. C’est que si je passais à l’acte (NDLR que j’agresserais ou tuerais quelqu’un), je ne serais pas considérée responsable en matière de justice. Je ne serais pas condamnée du fait que je suis conditionnée par toute une population à la produire, via les mots qu’on vous demande d’utiliser qui l’identifie pour l’induire.” Mais elle a également adopté des comportements particulièrement harcelants. Elle n’a eu de cesse que d’importuner les voisins. Elle les espionnait. Elle les enregistrait et les photographiait sans cesse. Elle les accusait notamment d’être responsables des problèmes d’humidité qu’elle éprouvait dans son immeuble. Pour ce faire, elle avait mis en place un dispositif d’enregistrement à la fenêtre de l’étage de son immeuble !

Un trouble délirant de type persécution

En enregistrant les voisins, elle a permis de démontrer qu’elle passait son temps à les insulter ainsi que leurs proches. Elle a envoyé elle-même les bandes des enregistrements au procureur du Roi… Suite au congé notifié par sa propriétaire, elle a fini par déménager à Florenville. Mais elle aurait continué à les harceler en déposant des excréments et en leur envoyant de nombreux envois recommandés… Les autorités se sont questionnées sur son état mental. Elle a refusé d’être expertisée. Le tribunal correctionnel du Luxembourg, division d’Arlon l’a condamnée à une amende de 2 400 euros ou 2 mois de prison. Elle a aussi été condamnée à payer 1 000 euros à chacune des parties civiles.

La voisine a contesté la procédure. Elle a invoqué une violation de ses droits de défense et une “condamnation politisée” sur base de “faux PV et fausses accusations”, sa culpabilité et sa responsabilité civile. Un psychiatre s’est basé sur les écrits de la prévenue, ses propos et son comportement. En 2010, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’internement, prononcée par le tribunal correctionnel de Charleroi du chef d’une prévention de harcèlement. Alors qu’elle refusait de se présenter chez l’expert psychiatre, elle lui a adressé divers écrits expliquant les motifs “délirants” de son refus d’assistance à l’expertise. L’expert a estimé qu’elle était atteinte d’un un trouble délirant, anciennement dénommé Paranoïa. “Elle présente un trouble délirant de type persécution.” L’expert a estimé qu’elle était atteinte et reste atteinte d’un trouble mental altérant gravement sa capacité de discernement et de contrôle de ses actes. Selon lui, elle est toujours atteinte de ce trouble et le risque de récidive est existant. Les magistrats ont donc décidé de son internement. La cour a évalué la réparation du préjudice subi par chacune des parties civiles à 2 500 €.